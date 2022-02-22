Yeni Mac Mini Pro, Bir Devrim Yaratabilir

Yeni bir Mac cihazının Apple’ın bahar etkinliğinde satışa çıkacağından bahsetmiştik. Fakat yeni çıkan bilgilere bakarsak bu yeni Mac Mini Pro küçük bir bilgisayar görevi görecek ve harika bir performans vaat edecek.

Raporlar doğru çıkarsa, bu daha güçlü Mac Mini; beklediğinizden daha devrim niteliğinde küçük bir bilgisayar olacak. Bu kadar küçük bir şey gerçekten “Pro” olarak kabul edilebilir mi? Apple kartlarını doğru oynarsa neden olmasın?

15 yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürülmesinden bu yana Mac Mini; giriş seviyesi bir Mac olarak popüler bir seçim oldu. Ucuz ve küçük olduğu için büyük ilgi gördü. Ayrıca evden çalışma için harika bir küçük iş istasyonu sağlıyordu.

Dahası, M1’in eklenmesi onu şaşırtıcı derecede güçlü kıldı. Son derece verimli işlemci, Mac Mini’nin kompakt form faktörü için mükemmel bir eşleşmeydi. Ve fazladan termal boşluk payı gerektirmeden harika bir performans vaat ediyordu.

Ancak sorun her zaman grafik bölümündeydi. Kasada ayrı bir grafik kartı için yer yok; özellikle geleneksel bir GPU’yu soğutmak için gereken hava akışı ve fanlar düşünüldüğünde bu çok önemliydi.

Sadece oyun dizüstü bilgisayarlarının ne kadar ısındığını ve gürültülü olduğunu bir düşünün. Ve bunun kare boyutunda, 1,4 inç kalınlığındaki Mac Mini’de olduğunu hayal edin. Apple bu sorunu çözmeyi ve yeni Mac Mini ile piyasada devrilmez bir yer edinmeyi hayal ediyor.