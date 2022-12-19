Yeni MacBook Pro Modelleri 2023’ün Başlarında Piyasaya Çıkacak

Apple, yeni Apple Silicon M2 serisi işlemcilerle çalışan birkaç cihazı şimdiden piyasaya sürdü ve Cupertino merkezli teknoloji şirketi, daha güçlü M2 işlemiclere sahip yeni MacBook modelleri üzerinde çalışıyor.

Yeni raporlar M2 Pro ve M2 Max işlemciler tarafından desteklenen 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro’nun 2023’ün başlarında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor.

Yeni MacBook Pro modellerinin bu yıl resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak ürün bazı sebeplerden dolayı ertelendi ve şimdi görünen o ki şirket sorunu her ne ise nihayet düzeltti ve cihazları gelecek yılın başlarında piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Şu an itibariyle, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri için belirli bir piyasaya çıkış tarihi belirsiz, ancak dizüstü bilgisayarların Mart 2023 civarında piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Yükseltilmiş işlemciler ve belki daha hızlı RAM dışında, dizüstü bilgisayarların mevcut modellere kıyasla başka herhangi bir büyük değişikliğe sahip olmayacağını belirtelim.