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Yeni Nesil Google Nest Cam, Tam Evinize Göre!

Kablolu Nest Cam ve projektörlü Nest Cam ile tanışın... Kablolu model Google Nest Cam, şirketin bütçe teklifi ve iç/dış mekan Google Nest Cam ile karşılaştırıldığında boyut olarak çok daha küçük. 16:9 en boy oranına sahip ve 30 fps'ye kadar 1080p video desteği ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 135 derecelik bir görüş alanına ve 6x dijital yakınlaştırma vaat ediyor. Öte yandan, projektörlü Google Nest Cam, iç/dış mekan Nest Cam'a benzer ancak 2.400 lümen projektör ışığıyla birlikte geliyor. 130 derecelik görüş alanı ve 6x dijital yakınlaştırma desteği ile 1/2,8 inç 2 megapiksel sensör aracılığıyla video kaydediyor.

Ayşen Sıla

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Birkaç hafta önce Google, yeni Nest Cam serisini duyurmuştu. Şirketin tanıttığı dört cihazdan Nest Cam pili ve Nest Doorbell Ağustos ayında satışa çıktı. Şimdi, teknoloji devi, kalan iki ürünü piyasaya sürüyor. Kablolu Nest Cam ve projektörlü Nest Cam ile tanışın…

Kablolu model Google Nest Cam, şirketin bütçe teklifi ve iç/dış mekan Google Nest Cam ile karşılaştırıldığında boyut olarak çok daha küçük. 16:9 en boy oranına sahip ve 30 fps’ye kadar 1080p video desteği ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 135 derecelik bir görüş alanına ve 6x dijital yakınlaştırma vaat ediyor.

Google Nest Cam, Beyaz, Pembe, Bej ve Yeşil olmak üzere dört renk seçeneeğiyle geliyor. Yaklaşık olarak 99 dolar fiyat etiketini benimsiyor. Ayrıca pembe tonlu bir model de ahşap bir taban sunuyor. Yalnız bu model biraz daha pahalı ve 119 dolar.

google-nest-cam

Öte yandan, projektörlü Google Nest Cam, iç/dış mekan Nest Cam’a benzer ancak 2.400 lümen projektör ışığıyla birlikte geliyor. 130 derecelik görüş alanı ve 6x dijital yakınlaştırma desteği ile 1/2,8 inç 2 megapiksel sensör aracılığıyla video kaydediyor.

Kalıcı güç gerektiriyor ve standart bir dış bağlantı kutusu aracılığıyla evin kablolarına bağlanması gerekiyor. Projektör, hava koşullarına dayanıklılık için IP65 olarak derecelendirilmiş ve kamerası da IP54 sertifikasına sahip. Cihaz, Google Store üzerinden 279.99 dolara satılıyor.

Ayrıca bkz: Google yeni tanıttığı Nest cam ile evinizi güvenli hale getirecek

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KaynakGizmochina

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