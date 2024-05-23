Çağımızın en revaçta cihazlarından giyilebilir teknoloji ürünleri popülaritesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda VR gözlükleri pek çok markanın çalışma alanına girmiş durumda. Dünya devi çip üreticisi Qualcomm da yeni nesil çipleri ile VR gözlüklerini başka bir boyuta çekiyor. Muhteşem performansıyla yeni nesil VR gözlükler Qualcomm’un yeni çipleriyle geliyor.

Yeni Nesil VR Gözlükler Qualcomm’un Yeni Çipleriyle Geliyor

Qualcomm yeni nesil çipleri olan XR2 ve XR2+ Gen 3 çiplerini üretti ve VR gözlük üreticilerine göndermeye başladı. Bu haber VR gözlük sevenler için oldukça heyecanlandırıcı bir gelişme oldu ve şu an yeni nesil VR gözlükler heyecanla bekleniyor.

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Roland Quandt kısa bir zaman önce Project Matrix isimli yeni nesil VR – AR çiplerden bahsetmişti. Söz konusu çipler yüksek performansları ile dudak uçuklattı desek abartmış olmayız. Özellikle VR deneyimini başka bir boyuta çıkaracak olan SXR2350 model çip; 4K ekran çözünürlüğü desteği, 16 GB RAM bellek ve UFS 4.0 depolama alanı ile geliyor. Bunların yanı sıra söz konusu çip, Oryon CPU’ya (Snapdragon X Elite’teki) ve enerji bakımından daha verimli bir GPU’ya sahip.

Yarı iletken sektörünün uzmanlarından olan Qualcomm XR2 ve XR2+ Gen 3 çiplerini tahmin edilenden kısa bir süre içerisinde üretici firmalara göndermeye başladı. Çiplerin bu denli hızlı temin edilebilmesi VR sektörüne büyük avantaj sağlamakta.

Günümüzde Meta Quest 3, XR2 Gen 2 çipine sahip ve oldukça iyi bir performans sunuyor. Bununla birlikte XR2 Gen 3 çipine sahip olacak VR gözlükler daha yüksek performans sunacak, bu da oyun deneyimini daha keyifli hale getirecek. XR2 Gen 3 çipinin Meta VR gözlük serisinden Quest 4’te kullanılması beklenmekte; bunun yanı sıra bu VR gözlüğün kullanıcıya ulaşması için daha birkaç yıl vakit var diyebiliriz.

Qualcomm Yeni Nesil Çipler Muhteşem Performanslarıyla Geliyor

Qualcomm’un XR2+ Gen 2 çipi yüzde 15 ile 20 arasında bir performans artışı ile gelecek ve çipte 4.3 K çözünürlük desteği ile 12 eş zamanlı kamera desteği bulunacak. Bununla birlikte çiplerin top noktası ise XR2+ Gen 3 çipi olacak. XR2+ Gen 3 çipi 3.840 x 3.840 çözünürlük ile gelecek ve bambaşka bir sanal gerçeklik deneyimi sunacak.

Qualcomm’un XR2+ Gen 2 çipi daha fazla performans ve güç ihtiyacı bulunan uygulamalarda kullanılacak. Bu kapsamda çipi Sony, Samsung ve HTC Vive ve benzeri gibi devlerin kullandığını ve VR gözlük geliştirdiklerini aktarabiliriz. Merakla beklense de söz konusu markaların VR cihazları ne zaman piyasaya çıkacak henüz bilinmiyor.

Qualcomm’un bu güçlü çipleri sayesinde daha etkileyici VR deneyimleri sağlanacak. Hali hazırda sunulan VR gözlükleri ve sunduğu deneyimi düşününce, yeni çiplerle harikalar yaratılacak gibi duruyor. Bu bir süre alsa da bekleyip hep birlikte göreceğiz.