Yeni Pokemon Klavye Çok Şık Tasarımıyla Övgü Topladı!

CHERRY adlı bir fitma, 81 dolar fiyatla, arkadan aydınlatmalı kablolu versiyona sahip Cherry MX3.0S Pokémon mekanik klavyesini tanıttı. Haziran ayında CHERRY ayrıca Pokémon temalı bir fare ve fare altlığını da tanıtmıştı. Bu model yeni aksesuar setine bir ek oldu.

Klavye, parlak sarı rengi ve şimşek desenleriyle tasarım ilhamını Pikachu’dan alıyor ve özel Pokémon tuş başlıkları içeriyor. Bu model, 150 dolar fiyatla satılan önceki RGB kablosuz modelinden daha uygun fiyatlı.

Klavyede hızlı yanıt ve dayanıklılık için MIX Red anahtarlar bulunuyor ve anodize alüminyum alt kasası, tipik çelik plaka tasarımlarına kıyasla sağlamlık katıyor. 109 tuş ve tam tuş anti-gölgelenme özelliğiyle minimum gecikme sunuyor (≤ 1 ms). Kullanıcılar, birlikte verilen yazılımı kullanarak aydınlatmayı ve temel işlevleri özelleştirebiliyor.

RGB arka aydınlatması olmamasına rağmen klavye etkileyici özelliklere sahiptir. Standart düzeninde 108 tuş ve ekstra bir CHERRY tuşu bulunuyor. Klavye 430 x 135 x 26 mm boyutlarında.

Düğmeleri yaklaşık 100 milyon tuş vuruşuna dayanabiliyor. Birlikte verilen Cherry Assistant yazılımı, anahtar özelleştirmeye olanak tanıyor. CHERRY ayrıca klavyede iki yıl garanti veriyor.