Yeni PS5 Modelleri Satışa Çıkacak!

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 ile ilgili faaliyetlerin arttırıyor. Oyun konsolu, sürekli bir yarı iletken sıkıntısının ortasında talepte bir artış gördü. Sony, önümüzdeki ay yeni PS5 kapakları yayınlayacak ve yeni bir PS5 modeli de satışa çıkacak.

Sony, daha önce 2021’de duyurduğu gibi, önümüzdeki ay üç yeni PS5 kılıfı yayınlayacak. 2021’in sonunda Sony, beş yeni renk çeşidinde PS5 kapakları üretmeye başlama planlarını açıkladı. Bunu Midnight Black ve Cosmic Red plakalı PS5 konsollarının satışı etkiledi.

Diğer üç renk çeşidi – Nova Pink, Galactic Purple ve Starlight Blue renkleri 2022’nin ortalarında piyasaya çıkacaktı. Sony şimdi PS5 için bu üç olağanüstü renkli modeli piyasaya sürdü. Üç yeni model, belirli bölgelerindeki müşterilerden ön sipariş için mevcut.

ABD, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Fransa‘daki müşteriler PlayStation Direct web sitesi üzerinden ön sipariş verebilir. 17 Haziran, yeni PS5 kapaklarının genel kullanıma sunulması için planlanan tarih olarak karşımıza çıkıyor.