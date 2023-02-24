Yeni Razer Blade 15 2023 Satışa Çıktı – Tüm Detaylar

Razer, 2023 için yeni özelliklerle yenilenen Blade 15 dizüstü bilgisayarının yeni modelini duyurdu. Dizüstü bilgisayar, 14 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip olan ve 5,2 GHz’e kadar çıkabilen 13. nesil Intel Core i7-13800H işlemciye sahip. İşlemci, Blade 16 ve Blade 18 için kullanılan HX serisi yerine Intel’in 45W serisinden geliyor.

Yeni Razer Blade 15, etkileyici oyun performansı sunan bir Nvidia GeForce RTX 4070 GPU‘yu da beraberinde getiriyor. Dizüstü bilgisayarda ayrıca 16 GB DDR5 5200 MHz RAM ve oyunlar, medya ve diğer dosyalar için geniş depolama alanı sağlayan 1 TB SSD bulunuyor.

Dizüstü bilgisayar, %100 DCI-P3 kapsamı ve 240 Hz yenileme hızına sahip bir Quad HD IPS panel vaat ediyor Burada çift modlu ekran veya mini LED gibi çok süslü bir şey olmasa da, yine de mükemmel renk doğruluğu ve akıcı oyun performansı sunması gereken harika bir ekran.

Razer Blade 15’in odak noktası, diğer iki modelden daha hafif bir bilgisayar olması. Bu da daha az güçlü özelliklerin büyük ölçüde yardımcı oluyor. Ayrıca, bileşenler çok fazla güç kullanmayacağından şarjla daha uzun süre dayanıyor.

Dizüstü bilgisayar bugünden itibaren satışa çıktı. Razer ayrıca Blade 16 ve Blade 18’in bugünden itibaren GeForce RTX 4060 ve RTX 4070 GPU’larla kullanılabileceğini de duyurdu.