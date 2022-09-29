Yeni sızıntı, farklı Snapdragon 8 Gen 2 özelliklerini ortaya koyuyor

Haziran ayında, güvenilir bilgi veren Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 2‘nin (SD8550) bir Cortex-X3, iki Cortex-A720, iki Cortex-A710 ve üç Cortex-A510’dan oluşan 1+2+2+3 çekirdekli CPU konfigürasyonunda geleceğini iddia etmişti. Ancak çevrimiçi olarak ortaya çıkan yeni bilgiler farklı özellikleri ortaya koyuyor.

Bu ifşa, Snapdragon 8 Gen 2’nin Cortex-A720 yerine iki Cortex-A715 çekirdeği ile geleceğini söyleyen başka bir güvenilir Ice evreninden geliyor. Cortex-X3 maksimum 3,2 GHz saat hızına sahip olurken, Cortex-A510 2 GHz’e kadar çıkacak. Cortex-A715 ve Cortex-A710 çekirdekleri 2,8 GHz’e kadar saat hızına sahip olacak.

Snapdragon 8 Gen 2’nin oyun ve video düzenleme gibi grafiksel olarak yoğun görevlerin üstesinden gelmek için bir Adreno 740 GPU kullandığı söyleniyor, ancak bu konuda henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz.

Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2’nin, ana çekirdeği 3.4-3.5 GHz hızında çalışacak olan ultra yüksek frekanslı bir varyantı olduğuna dair söylentiler duyduk.

Qualcomm’dan Snapdragon 8 Gen 2 hakkında henüz bir haber yok, ancak Amerikan çip şirketi, büyük olasılıkla amiral gemisi çipini tanıtacağı Hawaii’de 15-17 Kasım tarihleri arasında Snapdragon Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.