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Yeni Telefonlar 125W Hızlı Şarjı Destekleyecek!

Yeni bilgiler Oppo, Realme ve OnePlus gibi BBK Electronics markalarına ait birçok telefonun 125W şarj teknolojisine sahip akıllı telefonları duyuracağını ortaya koyuyor.

Ayşen Sıla

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Oppo ve Realme, 125W hızlı şarj teknolojilerini çoktan duyurmuştu. Xiaomi ve iQOO gibi markalar 120W şarj teknolojisine sahip telefonları piyasaya sürerken; Oppo ve Realme henüz 125W şarjlı telefonları duyurmadı. Fakat yeni bilgiler Oppo, Realme ve OnePlus gibi BBK Electronics markalarına ait; birçok telefonun 125W şarj teknolojisine sahip akıllı telefonları duyuracağını ortaya koyuyor.

Yakın tarihli bir rapor, gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen; Realme GT 2 Pro’nun temel özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı. Bilgiler, telefonun 5.000 mAh pile sahip olduğunu ve 65W hızlı şarjı desteklediğini iddia etti. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgiler; GT 2 Pro’nun 125W hızlı şarj ile donatılacağını iddia ediyor.

Realme GT 2 Pro’nun Full HD+ çözünürlük; yüksek yenileme hızı ve delikli tasarım sunan 6.51 inç S-AMOLED ekranla donatılacağını tahmin ediyoruz. Snapdragon 898 işlemci, cihaza 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleyecek.

Fotoğraf için 108 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel üçlü kamera ünitesi ve 32 megapiksel selfie kamerası; olabilir. Realme UI 3.0 tabanlı Android 12 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi bekleniyor. Yeni sızıntı, Oppo Find X4 ve Find X4 Pro’nun 125W hızlı şarjı destekleyeceğini belirtiyor.

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KaynakTwitter

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