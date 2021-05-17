Boşta duran ikinci el cihazları ekonomiye geri getirmeyi hedefleyen Türkiye’deki yenilenmiş elektronik pazarı EasyCep, yerel ve uluslararası yatırımcılardan başlangıç yatırımı aldı ve şimdi 2022’den itibaren uluslararası alanda genişlemeyi planlıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ikinci el elektronik cihazlara ilgi son yıllarda arttı. Yenilenen cep telefonları da bu pazardaki en dikkat çekici ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’deki yenilenen elektronik pazarının ilk temsilcisi olan EasyCep, Türkiye’den ve dünyanın geri kalanından 9 milyon TL (1 milyon dolar) kaynak topladı.

Yatırımcılar listesinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen finans kuruluşlarından Fibabanka’nın kurumsal girişim sermayesi fonu Finberg; dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından biri olan Keiretsu Forum’un Türkiye ağı; Peak Games ve Ace Games’in kurucularından Hakan Baş; Birleşik Ödeme’nin kurucularından İlker Sözdinler; ve Papara’nın kurucusu Ahmed Karslı bulunuyor.

2018 yılında iki üniversite arkadaşı Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kurulan EasyCep, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el elektronik eşyaların onarımını ve bir yıl garantili satışını gerçekleştiriyor.

Şu anda 40 kişilik bir grupla çalışan iki ortak, üç yılda 30.000 cihazı yeniledi ve sattı. Cihazlar temizleniyor, kusurlara karşı test ediliyor ve orijinal fiyatlarının %70’i ile satışa hazır hale getiriliyor. Şirketin hikayesini anlatan Özdemir, “Dünyada yenilenen elektronik pazarı uzun süredir var, ancak Türkiye’de böyle bir pazar gelişmedi.” Dedi.

“Ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Easycep’in ülkemize en büyük katkısı, ikinci el elektronik ürünleri güvenilir ve garantili bir şekilde ekonomiye kazandırmak ve cari açığın azaltılmasına destek olmaktır. Ayrıca ülkemizde sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi temalı yatırımların öneminin giderek artacağını düşünüyoruz.” diye ekledi.