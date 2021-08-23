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Yeni ve Daha Hafif PS5, Satışa Sunuldu

CFI-1102A model numarasına sahip (orijinalinin CFI-1000 model numarasına sahip) yeni konsolun, geçen yıl satışa sunulan orijinal konsoldan 300 gram daha hafif olduğu bildiriliyor. Yeni model, Avustralya'da görücüye çıktı.

Ayşen Sıla

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Sony’nin konsollarının güncellenmiş sürümlerini yayınladığı biliniyor. Bu güncellenmiş sürümler, tasarımdaki iyileştirmeler sayesinde genellikle orijinalinden daha küçük ve daha hafif.

Örneğin, hem PS3 hem de PlayStation 4 (PS4), orijinalinden daha ince olan modellerle desteklendi. Şimdi ise Sony, PlayStation 5’in (PS5) çok az bir tasarım değişikliğine sahip ve aynı zamanda orijinalinden daha hafif olan yeni bir sürümünü duyurdu.

CFI1102A model numarasına sahip (orijinalinin CFI-1000 model numarasına sahip) yeni konsolun, geçen yıl satışa sunulan orijinal konsoldan 300 gram daha hafif olduğu bildiriliyor. Yeni model, Avustralya’da görücüye çıktı.

Hangi değişikliklerin ağırlıkta azalmaya yol açtığına dair hiçbir bilgi yok. Bununla birlikte görünen bir tasarım değişikliği, taban sehpası için yeni vida olarak görünüyor. Sıkmak için bir tornavida gerektiren orijinal modelle birlikte gelen modelin aksine, yenilenmiş cihaz, elinizle sıkabileceğiniz bir yere sahip plastik bir kapak sunuyor.

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KaynakPress Start

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