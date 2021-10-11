Yeni Vivo Watch 2, Gümbür Gümbür Geliyor!

Geçen Eylül ayında Vivo, Çin’deki ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Vivo hayranları saatin küresel pazarda da görücüye çıkmasını dört gözle bekliyor. Fakat görünüşe göre Vivo Watch 2 çok yakında görücüye çıkacak. Akıllı saat, şimdi bir sertifika da aldı.

ITHome tarafından hazırlanan bir rapora göre, TENAA ve Bluetooth SIG‘de yeni bir Vivo akıllı saat ortaya çıktı. Bu ürünün model numarası WA2156A olarak adlandırılıyor. Listelere göre, saat yalnızca Bluetooth 5.1‘i değil, aynı zamanda eSIM üzerinden 4G LTE bağlantısını da destekliyor.

Kaynağımız, eSIM’in yanı sıra saatin Xiaomi Watch Color 2 gibi; daha fazla üçüncü taraf uygulamasını da destekleyeceğini açıkladı. Ayrıca Vivo Watch gibi dairesel bir kadrana sahip olacağını da söyledi.

2020’de tanıtılan Vivo Watch, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki versiyonda satışa çıkmıştı. Daha büyük model sadece büyük bir ekranın yanı sıra daha uzun bir pil ömrüne de sahipt. Yeni nesil Vivo saatin de benzer özellikler sunmasını bekliyoruz.

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