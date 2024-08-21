Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Yeni Xbox Oyun Konsolu Modelleri Ön Siparişe Açıldı, İşte Detaylar! Teknoloji Haberleri Yeni Xbox Oyun Konsolu Modelleri Ön Siparişe Açıldı, İşte Detaylar! Emine Emre 1 Görüntüleme

Microsoft’un bir süredir yeni konsollar üzerinde çalışıyordu. Merakla beklenen konsollar sonunda ortaya çıktı. Ekim ayında piyasaya sürülecek olan 3 farklı Xbox Series S ve X konsolu duyuruldu. Cihazların özellikleri ve fiyatları da belli oldu. Hali hazırda yeni Xbox oyun konsolu modelleri ön siparişe açıldı. İşte cihazlar hakkında açıklanan tüm detaylar…

Yeni Xbox Oyun Konsolu Modelleri Ön Siparişe Açıldı

Microsoft, konsol pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu kapsamda şirket üç farklı konsol modelini oyunculara sunuyor. Bahse konu modeller; beyaz renkli disksiz Xbox Series X, 2 TB kapasiteye sahip Galaxy Black özel sürüm Xbox Series X ve 1 TB depolama alanına sahip Xbox Series S şeklinde.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Microsoft’un yeni konsollarından en merak edileni beyaz renkli dijital Xbox Series X idi. Bahse konu oyun konsolu disksiz tamamen dijital olarak geliyor. Tasarım bakımından orijinal modelle pek bir farkı olmayan konsolun yalnızca ön kısımdaki disk kısmı kaldırılmış durumda. Bu sayede tasarım daha da sade ve minimal bir yapı kazanmış diyebiliriz.

Beyaz Xbox Series X dijital versiyonun teknik kısmına baktığımızda ise orijinalinden eksik bir yanının bulunmadığını söyleyebiliriz. Konsol gücü ile ön plana çıkan AMD Zen 2 CPU ve RDNA 2 GPU barındırmakta. Bu birimleri ile cihaz, 12 teraflops değerinde grafik işlem gücü ve 8K çözünürlüğe kadar destek sağlamakta. Depolama alanı kısmında ise 1 TB SSD bulunmakta ve bu sayede Xbox Series X beyaz renkli dijital versiyonu oyunculara geniş bir kütüphane oluşturma fırsatı sunuyor.

Yeni Xbox Konsolları Fiyatları

1 TB’lık alanı genişletmek isteyenler için ise konsol, depolama genişletme kartları ile birlikte USB 3.1 üzerinden harici disk imkanı da sağlamakta. Bahse konu dijital modelin yanı sıra Microsoft siyah, özel sürüm Xbox Series X ve Xbox Series S modellerini de tanıttı.

Microsoft’un bu 3 yeni konsolu, 21 Ağustos itibarı ile ön siparişe açılmış durumda. Cihazların piyasaya çıkış tarihleri ise ABD pazarı için 15 Ekim 2024; diğer pazarlar içinse 29 Ekim 2024 olarak deklare edildi. Xbox yeni konsolları Hindistan, Brezilya, Arjantin gibi bazı bölgeler hariç pek çok pazarda satışa sunulacak. Konsolların fiyatları ise şu şekilde: