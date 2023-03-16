Yeni Xiaomi Akıllı Süpürge Robotu Satışa Çıktı!

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, MIJIA markası altında yeni bir robot elektrik süpürgesi piyasaya sürdü. Ürün adı MIJIA Süpürme ve Paspas Robotu 3S olarak adlandırılıyor ve MIJIA Robot Vakum 3S olarak da listelenebiliyor. Yeni ev aygıtı, bazı etkileyici özelliklerin yanı sıra tasarımda yapılan farklı ayarlarla birlikte geliyor.

MIJIA Süpürme ve Paspaslama Robotu 3S, cam temizleme robotunda olduğu gibi çift paspas tasarımı kullanıyor. İki yuvarlak paspas ön tarafta yan yana yerleştirilmiş. Cihaz ayrıca 4000Pa emiş gücüne sahip büyük bir emiş fanı ile birlikte geliyor.

Ayrıca üç boyutlu engellerden kaçınma özelliğine sahip, yani yalnızca öndeki engellerden değil, aynı zamanda üstteki ve alttaki engellerden de kaçınıyor.

Çift paspaslara, ayarlanabilir su hacmine sahip üç adet akıllı elektrikli kontrollü su deposu tarafından hizmet veriliyor. Robot elektrik süpürgesinin tekerlekleri, fırçasız motor sürücüleri tarafından hareket ettiriliyor ve 2 cm yüksekliğindeki engelleri ölçekleme yeteneğine sahip.

Robot elektrikli süpürgenin yüksekliği yalnızca 97 milimetre ve bu nedenle kanepe ve yatakların altına kolayca sığabiliyor. Cihaz ayrıca MIJIA uygulaması aracılığıyla kontrol edilebiliyor ve diğer akıllı ev cihazlarıyla entegrasyon sağlamak için XiaoAI hoparlörüne bağlanabiliyor.

MIJIA Süpürme ve Paspaslama Robotu 3S’nin tasarımı aynı zamanda duvar boyunca temizlik, düşük alan tahmini ve merdivenlerden düşmeyi önleme becerisini de içeriyor. Paket ayrıca kompakt bir şarj standı ve kalan suyu izole etmek için neme dayanıklı bir ped içeriyor.