Yeni nesil teknoloji yapay zeka, son zamanlarda pek çok sektörde, pek çok firma tarafından kullanılmakta ve ürünlere entegre edilmekte. Bu kapsamda hemen herkesin bildiği ChatGPT ile başlayan süreç Sora ile çıtayı daha yükseğe taşıdı. Şimdi ise Google DeepMind’ın sunduğu yeni yapay zeka Google Genie tanıtıldı. Bir görseli 2D oyuna çevirebilen Genie nedir, özellikleri nelerdir, inceleyelim…

Yeni Yapay Zeka Google Genie Tanıtıldı

Google DeepMind tarafından geliştirilen Google Genie yapay zekası, herhangi bir metini, bir görseli ya da bir fikri oynanabilir bir forma getirebilmekte. 2 boyutlu bir oyun üretebilen bu yapay zekanın henüz araştırma süreci tamamlanmış değil. DeepMind tarafından yapılan açıklamaya göre Genie, internet ortamında bulunan oyunlar ve videolar ile eğitilmekte ve şimdilik yalnızca bir araştırma niteliğinde. Google Genie tam olarak nedir, açıklayalım…

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Google Genie, yeni ve üretken bir yapay zeka olarak tasarlanmıştır. İnternet ortamında var olan, totalde 200 bin saatlik videolardan oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş bir teknoloji olan Genie, çizim, metin, görsel ve benzeri gibi herhangi bir istemi 2 boyutlu bir oyuna dönüştürebilmektedir. Aslında bu yapay zeka, oyun üretiminin de yapay zeka tarafından gerçekleştirilebileceğinin bir kanıtı niteliğindedir. Anlaşılan o ki; pek çok alanda kullanılan yapay zeka, ilerde oyun geliştirme işini de hakkını vererek yapabilecek gibi.

Genie (Generative Interactive Environments) British Columbia Üniversitesi ile Google iş birliği ile geliştirilmiş bir teknolojidir. Genie, tek bir görüntü ile Super Mario Brothers ve Contra’ya benzer oyunlar üretebilmektedir. Google DeepMind Genie’yi tanıtırken ” üretken yapay zeka için yeni bir paradigma olan üretken etkileşimli ortamları tanıtıyoruz: Genie.” İfadesini kullandı. Yapılan açıklamada Genie’nin bahse konu oyun üretmenin dışında farklı alanlarda da benzer seviyede işleri yapabileceği bildirildi.

Genie 3D Dünyalar da Oluşturabilecek

Video Tokenizer, Latent Action Model ve Dynamics Model aracılığı ile gerekli üretimi gerçekleştirebilen Genie, yukarıda da bahsettiğimiz 200 bin video aracılığı ile karakterlerin hareketlerini, gerçekleştirdikleri eylemleri ve kontrolleri öğrenmiş durumda. Aslında Genie, aksiyon ve metin konusunda eğitilmemiş ancak buna rağmen ana karakteri tespit ederek onu kontrol edebilmekte.

Tim Rocktaschel (Google DeepMind geliştiricisi) yaptığı bir açıklamada odak noktalarının; Genie’ye tümevarımsal yetenekler eklemek değil, ölçeğe odaklanmak olduğunu belirtmekte. Bazı araştırmacıların söylediklerine göre Genie, diğer yapay zeka modellerine 3 boyutlu evrenleri öğretebilecek potansiyel barındırmakta. Tim Rocktaschel’in sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

I am really excited to reveal what @GoogleDeepMind's Open Endedness Team has been up to 🚀. We introduce Genie 🧞, a foundation world model trained exclusively from Internet videos that can generate an endless variety of action-controllable 2D worlds given image prompts. pic.twitter.com/TnQ8uv81wc — Tim Rocktäschel (@_rockt) February 26, 2024

Yapay zeka modellerinin kullanım alanları günden güne artarken Genie’nin de bu alanda hızla gelişmesi öngörülmekte. Genie’nin şimdiki yetenekleri yalnızca bir başlangıç olarak görülmekte. İlerleyen süreçte etkileşimli ve eşsiz işler başarabileceği aşikar.