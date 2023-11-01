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Yeniden Tasarlanmış Apple TV Uygulaması tvOS 17.2 İle Geliyor

Apple, tvOS 17.2 beta sürümünde yeniden tasarlanmış bir Apple TV uygulamasını tanıttı. Bu güncelleme, kullanıcıların kanallar ve uygulamalar arasında daha kolay gezinmelerine olanak tanıyor.

Fatih Kuruçay

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Yeniden Tasarlanmış Apple TV Uygulaması tvOS 17.2 İle Geliyor

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tvOS 17.2 beta, kanalları ve uygulamada gezinmeyi vurgulayan yeniden tasarlanmış bir Apple TV uygulamasını içeriyordu. Apple TV donanımı, Apple TV+ hizmetinin kanal olarak yaşadığı Apple TV uygulamasını çalıştırıyor. Şimdiye kadar Apple TV uygulaması, minimum sıralama seçenekleriyle sunulan her içeriğin bir karışımıydı. tvOS 17.2 ile kullanıcılar yepyeni bir Apple TV uygulama tasarımına sahip oluyor. Birincil Apple TV uygulaması deneyimi çoğunlukla değişmeden kalıyor.

Yeniden Tasarlanmış Apple TV Uygulaması tvOS 17.2 İle Geliyor

Apple TV uygulaması yeniden tasarlandı

İlk olarak üst sekme değiştirici, daha fazla seçeneğin bulunduğu kenar çubuğuna taşındı. Kenar çubuğu, kanallara göre sıralanmış mevcut içeriği vurguluyor, ancak Apple TV, MLS ve iTunes içeriği en üst sıralarda yer alıyor. Apple, istenmeyen kanalları ya da uygulamaları gizlemenize izin verir ancak uygulama ya da hizmetlerinden hiçbirini gizlemenize izin vermiyor. ‘Şimdi İzle’ hala Apple TV uygulamasını doldurmak için etkinleştirilen tüm içeriklerin bir koleksiyonudur. Eski daire simgeli kanallar bölümü artık kare simgelerle TV’m haline geldi ve bu da uygulamalar bölümüyle birleştirildi.

Yeniden Tasarlanmış Apple TV Uygulaması tvOS 17.2 İle Geliyor

Apple TV uygulamasında yerleşik premium kanalların sayısı o kadar azdı ki, kullanıcılar muhtemelen Paramount+ dışında onlarla hiç etkileşim kurmamıştı. Artık Disney+ ve Max gibi uygulamalar, daha önce hiç olmadığı kadar TV uygulamasının bir parçası gibi görünüyor. Netflix hala Apple TV uygulamasının ya da Up Next’in bir parçası değil ve bir uygulamaya ait videonun oynatılması yine de onu oynatmak için özel uygulamayı başlatıyor. Ancak kenar çubuğu ve TV’m bölümlerinin iyileştirilmiş gezinmesi, her şeyin gezinmesini daha kolay hale getiriyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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