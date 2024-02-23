Yerli İşletim Sistemi GİBUX Hakkında Merak Edilenler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen yerli işletim sistemi GİBUX, vergi sistemi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla oluşturulmuştur. Açık kaynak kodlu bir yazılım olan GİBUX hakkında tüm merak edilenleri içeriğimizde derlemeye çalıştık. İşte detaylar…

Yerli İşletim Sistemi GİBUX Hakkında!

Dijital anlamda gelişim sürecine hızla devam eden ülkemiz bu kapsamda geliştirdiği işletim sistemini başarıyla kullanmaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı öncülüğünde geliştirilmiş olan GİBUX işletim sistemi yukarıda da belirttiğimiz üzere vergi sisteminin gereksinimlerine yönelik tasarlanmış olup açık kaynak kodlu bir yazılımdır.

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Geçtiğimiz yıl 64 bit güncellemesi gerçekleştiren işletim sistemi, Türkiye genelinde, bin 78 lokasyonda ve 41 bine yakın masa üstü bilgisayarda kullanılmaktadır. GİBUX ülkemizin dijital altyapısının geliştiğini ve güçlendiğini gösteren bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. GİBUX; bilgi güvenliği, bakım ve destek gibi alanlarda pek çok avantaj sağlayarak ülkemizin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmaktadır.

Yerli işletim sistemi GİBUX yalnızca yazılımsal olarak değil ekonomik bakımdan da Türkiye’ye katkı sağlamaktadır. GİBUX sayesinde her yıl 50 milyon TL lisans masrafı devlet bütçesinden çıkmamış oluyor. Milli ekonomiye pek çok açıdan katkı sağlayan bu işletim sistemi üzerinde yeni güncellemeler için çalışılmaya devam ediyor.

GİBUX Linux Çekirdeği Kullanılarak Geliştirilmiştir

GİBUX; GİB Teknoloji yani Gelir İdaresi Başkanlığı Teknoloji departmanı tarafından geliştirilmiştir. Bununla Gelir İdaresi Başkanlığı Teknoloji tıpkı GİBUX gibi açık kaynak kodlu yazılımlar tasarlamaya devam etmektedir. GİB teknolojinin 300’ü aşkın çalışanı bulunmakta olup, teknoloji alanında yeni çalışmalar yürütmektedir.

GİB Teknoloji; yeni teknolojiler geliştirmenin yanı sıra çalışanlarına çeşitli teknik eğitimler de vermektedir. Bu eğitimler çalışanların vasıflarını artırdığı gibi onların teknoloji alanında daha yetkin olmalarının önünü açmaktadır. Bu kapsamda çalışanlara Spring Boot Develope, Kafka, Spring Boot Fundamentals, Temel JAVA, Selenium, React, Angular ve PostgreSQL gibi alanlarda eğitimler verilmektedir.

GİBUX Linux çekirdeği kullanılarak geliştirilmiş olup Pardus işletim sisteminin bir benzeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Pardus işletim sistemi ile Gibux’un farkı; Pardus genel kullanım amacı ile geliştirilmiş bir yazılım iken Gibux daha spesifik bir alana yöneliktir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurumsal gereksinimleri için geliştirilmiştir.

Gibux 2014 yılının ikinci altı ayında ülkemizdeki vergi dairelerinde kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Gibux işletim sistemi, bazı zararlı yazılımlardan (virüs vb gibi) etkilenmeyen, güncelleme ve yamaların merkezi bir şekilde kontrol edildiği, oldukça güvenli bir işletim sistemidir. Tüm bunların yanı sıra GİBUX, iş gücünün daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bahse konu işletim sistemi 2023 yılında 64 bit güncellemesi almıştır.