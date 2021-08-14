Yılın En İyi Televizyonları – 2021

1- Samsung 40T5300

Uygun fiyat aralığı ile bizleri karşılayan Samsung’un bu modeli Tizan işletim sistemi ile alabileceğiniz en iyi fiyat performans ürünüdür. Ekranın biraz daha küçük olsada başarılı bir üretimin eseridir.

Samsung 40T5300 modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): Full HD 1920 x 1080

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 40 inch / 102 cm

Garanti Tipi: Samsung Garantili

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI Girişleri: 2

Smart TV / Wi-Fi: Var

2- Philips 43PUS7505

Philips 43PUS7505 modeli tasarım, görüntü kalitesi ve Saphi işletim sistemiyle çalışan bir model. İşletim sistemi konusunda zorlayıcı olsa da gerektiğinde bir Xiaomi yardımınıza yetişebilir.

Philips 43PUS7505 modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): UHD 3840 x 2160

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 43 inch / 109 cm

Garanti Tipi: Philips Garantili

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI Girişleri: 3

Smart TV / Wi-Fi: Var

3- Toshiba 32LL3A63DT

32″ düzeyinde bir Smart TV almak istiyorsanız alabileceğiniz en iyi televizyonlardan bir tanesi hiç şüphesiz Toshiba 32LL3A63DT modelidir.

Toshiba 32LL3A63DT özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): Full HD 1920 x 1080

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 32 inch / 81 cm

Garanti Tipi: Toshiba Garantili

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI Girişleri: 3

Smart TV / Wi-Fi: Var

4- Grundig 32 GCH 6730B

Grundig’in çözünürlüğü Hd Ready olması nedeniyle tercih listesinde adını ilk sıralarda göremeyeceğimiz bu modeli kalite ve servis imkanları ile bir adım öne taşıyor.

Grundig 32 GCH 6730B modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): HD Ready 1366 × 768

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 32 inch / 81 cm

Garanti Tipi: Arçelik Garantili

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI Girişleri: 2

Smart TV / Wi-Fi: Yok

5- SONY 75XH8096 65”

Full HD olarak çekilen görüntüleri, 4K’ya yakın çözünürlükle sunan bu model sizi sahnenin ortasındaymış hissi veriyor. Motionflow teknoloji ile, hareketin akıcı ve net olması için görüntüler arasında ekstra görüntüler, sahneler arasında da siyah segmentler oluşturarak izlediğiniz şeyden daha fazla zevk almanızı sağlamak için daha akıcı hareket sağlıyor.

SONY 75XH8096 65 modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): 4K Ultra HD 3840 x 2160

Ekran Ebatı: 65 inch / 164 cm

Görüntü Formatı: Otomatik

6- LG 75UN71006 75”

Dört çekirdekli işlemci sayesinde görüntüdeki bulanıklık azaltarak daha dinamik renk ve yüksek kontrast oluşturan bu model görüntü keskinliği arttırılarak çözünürlük seviyesi 4K’ya yükseltiyor. Görsel açıdan size birçok şey sunarken aynı zamanda iki adet uyumlu Bluetooth hoparlörü bağlayarak surround ses efektini sağlayarak izlediğiniz şeyden keyif almanızı sağlıyor.

LG 75UN71006 75 modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): 4K Ultra HD 3840 x 2160

Ekran Boyutu: 75 inch / 190 cm

Görüntü Formatı: 16:09

7- Vestel 58U9500 4K Ultra HD

Vestel’in bu modelinde cihazın ekran çözünürlüğünün 3840 x 2160 4K olarak ayarlanması son derece yüksek çözünürlüklü bir şekilde ekran performansı sunmasını sağlamaktır. Kasası şık ve çerçevesi ince bu modelde düz ekran kullanılmaktadır. Bein Connect, Netflix, Social TV ve Youtube gibi Smart TV uygulamaları bulunan ürünün enerji sınıfı ise A++’dır.

Vestel 58U9500 modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): 3840 x 2160 4K Ultra HD

Ekran Formatı: 16:9

Görüntü Teknolojisi: LED

Smart TV: VAR

HDMI Giriş Sayısı: 3

USB Giriş Sayısı: 2

Wi-Fİ: Var

Bluetooth: Var

Ekran Ebatı: 58 inch / 147 cm

8- Samsung 43TU8500

Fiyat olarak diğerlerinde biraz daha fazla olan bu model akıllı kumandası ve çerçevesiz şık yapısı ile tercih edilesi yüksek bir model. Boyutunun en iyisi olan Samsung 43TU850 Tizen işletim sistemiyle izlediğiniz şeyden keyif alma kolaylığı sağlıyor.

Samsung 43TU8500 modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): UHD 3840 x 2160

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 43 inch / 109 cm

Garanti Tipi: Samsung Garantili

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI Girişleri: 3

Smart TV / Wi-Fi: Var

9- Grundig 43 GEF 6930

Aranılan en iyi fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bu model içerisinde bulunan Netflix, YouTube, Web Browser ve çok daha fazla uygulama sorunsuz şekilde kullanıcılarına sunuyor.

Grundig 43 GEF 6930 modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): Full HD 1920 x 1080

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 43 inch / 109 cm

Garanti Tipi: Arçelik Garantili

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI Girişleri: 2

Smart TV / Wi-Fi: Var

10- AWOX U3200STR 32

2018 yılında piyasaya sürülmüş olan televizyon oldukça uygun bir fiyata kullanıcıları ile buluşan bu ekonomik televizyon modeli, 32 inç boyuta sahip ve Smart TV özelliğine sahip değil. Yanısıra sunduğu HD çözünürlüğü ve kendisine ait HD uydu alıcısı sayesinde televizyon A+ tüketim sınıfında yer alıyor. Böylece tasarruf yapmanızı sağlıyor.

AWOX U3200STR 32 modelinin özellikleri ;

Çözünürlük (Piksel): 1366 x 768

Ekran Formatı: 16:9

Görüntü Teknolojisi: LED

Smart TV: Yok

HDMI Giriş Sayısı: 2

USB Giriş Sayısı: 2

Ekran Boyutu: 32 inch

Garanti Süresi: 2 Yıl