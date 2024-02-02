YouTube Music 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

YouTube, Müzik ve Premium teklifleriyle yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Ücretli hizmetlerin Ocak ayı itibarıyla, ücretsiz deneme süresine sahip olanlar da dahil olmak üzere 100 milyondan fazla kullanıcısı var. Bu, bir yıldan biraz fazla bir sürede 20 milyon üye artışı anlamına geliyor ve rakam Eylül 2021’den bu yana iki katına çıktı. YouTube, Premium için geçen yaz yürürlüğe giren aylık 2 dolarlık artışa rağmen rakamları başarıyla artırdı.

YouTube Music önemli bir eşiği geride bıraktı

Aslında kaç kişinin YouTube Music’i kullandığı belli değildir. Ne şekilde değerlendirirseniz değerlendirin, müzik yayını hizmetinin 30 Eylül itibarıyla 220 milyon Premium üyeye sahip olan Spotify’dan önemli ölçüde daha az ücretli kullanıcısı var. Spotify en son üyelik sayılarını önümüzdeki hafta yayınlayacağı kazanç raporunda açıklayacak. Apple artık Apple Music abone sayısını açıklamıyor. Şirketin hizmet için verdiği son firma sayısı 2019 yılında 60 milyon aboneydi.

Ne olursa olsun, YouTube’un ücretli hizmeti ile Apple Music ve Spotify Premium arasındaki karşılaştırma pek birbirine benzemiyor. YouTube Premium, kendi avantajlarıyla birlikte kendine has bir şeydir. Premium’u aldıktan sonra hizmetin reklamlarla dolu daha berbat ücretsiz sürümüne geri dönmek zor olabilir. Geçici çözümlere başvurmak zorunda kalmadan videoları çevrimdışı görüntülemek için indirme seçeneği ve arka planda oynatma özelliği çok kullanışlıdır. YouTube Müzik, birçok üye için bunun ötesinde ekstra bir avantajdır.

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