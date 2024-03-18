YouTube Music Şarkı Tanımlama Özelliği Sunuyor

Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan bir YouTube deneyinde, seçilmiş kullanıcıların bir şarkıyı mırıldanarak tanımlayabildikleri görüldü. Bu özellik, Ekim ayında Android telefonlar için YouTube uygulamasında geniş çapta kullanıma sunuldu ve artık YouTube Müzik uygulaması da bu kullanışlı şarkı tanımlama özelliğini edinmenin eşiğinde gibi görünüyor.

YouTube Music mırıldanma ile şarkı tanıma getiriyor

Reddit’teki en az bir kullanıcının, iOS için YouTube Müzik uygulamasında da olsa bu özelliği etkinleştirdiği görülüyor. İlgili ekran görüntüsü, bu yeni şarkı arama özelliğinin YouTube Müzik uygulamasında arama çubuğunun ve mikrofon simgesinin yanında nasıl kendi düğmesine sahip olacağını gösteriyor.

Ne yazık ki, bu yeni şarkı arama işlevi yaygın olarak kullanılamıyor gibi görünüyor. Bu özelliği iPhone’da veya Pixel akıllı telefonda bulma şansım olmadı ve 9to5Google’daki çalışanlar da bunu kendi cihazlarında fark edemediler. Bununla birlikte, YouTube Music’in iOS sürümünde görünmesi, şarkı tanımlamanın YouTube Music’e doğru yolda olduğunun güçlü bir göstergesidir.