YouTube Shorts Yeni Müzik Remix Seçenekleri Sunuyor

YouTube’un TikTok’a cevabı olan YouTube Shorts, internetin en iyi video platformunda 60 saniyenin altındaki klipler için bir merkezin ötesine geçiyor. Milyarlarca aylık oturum açma görüntülemesiyle, kısa biçimli videolar aracılığıyla tüm kitleleri oluşturan içerik oluşturucular için önemli bir platform haline geldi. Elbette YouTube Shorts, TikTok’un bazı fikirlerini bünyesine katarak ona güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı. YouTube Shorts, rekabeti daha da artırmak için geçen yıl Collab gibi özellikleri kullanıma sundu ve şimdi kullanıcıların müzik videolarını remikslemelerine olanak tanıyarak bu deneyimi güçlendiriyor.

YouTube Shorts yeni özelliklerle güncelleniyor

YouTube, bir blog yayınında Shorts için bir dizi yeni müzik remiks seçeneğinin duyurusunu yaptı. Artık kendi benzersiz yaratımınızı oluşturmak için tam uzunluktaki bir müzik videosundaki farklı ayarları değiştirebilirsiniz. Bu konuya dalmak için kısa videoya remikslemek istediğiniz müzik videosuna gidin, Remix düğmesine dokunun ve dört araçtan birini seçin.

Collab aracını kullanarak müzik videonuzu kendi videonuzla yan yana sergileyebilirsiniz. Aynı video kısa videonuzun yanında oynatılırken bir müzik videosunun koreografisinde bazı hareketler yaptığınızı hayal edin. Ses aracı tam olarak neye benziyorsa onu yapar. Sesi bir müzik videosundan alır ve kendi kısa videonuzda kullanır. Kullanıcıların farklı ses klipleriyle dudak senkronizasyonu yapmayı sevdiği TikTok’ta büyük bir hit olan türden bir şey. Bu araç hemen hemen her müzik videosuyla ve platforma otomatik olarak yüklenen çoğu şarkıyla çalışır.