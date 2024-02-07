Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri YouTube TV 1080p Geliştirilmiş Seçeneğiyle Video Kalitesini Yükseltiyor Teknoloji Haberleri YouTube TV 1080p Geliştirilmiş Seçeneğiyle Video Kalitesini Yükseltiyor Fatih Kuruçay 7 Görüntüleme

YouTube TV kullanıcıları, en sevdikleri programları izlemekten canlı maç izlemeye kadar her şey için daha yüksek kaliteli bir video seçeneğine sahip oluyor. Google, YouTube TV ve Primetime Channels aboneleri için 1080p Geliştirilmiş adlı yeni bir ayarı kullanıma sunuyor. 1080p Geliştirilmiş ayarı, yükseltilmiş bit hızıyla mevcut 1080p60 çözünürlüğünü geliştirir.

YouTube TV yeni özelliklerle kendini güncelliyor

​Google, bir Reddit kullanıcısının platformda güncellemeyle ilgili bir paylaşım yapmasının ardından güncellemeyi doğruladı. Yanıtlara göre 1080p Geliştirilmiş ayarı en yüksek video kalitesi sunuyor. Zaten 1080p Enhanced’e erişimi olan Reddit kullanıcıları, çözünürlüğün Paramount ve Syfy gibi 1080p60 ile aynı kanalların tümü için mevcut olduğunu bildiriyor. 1080p Geliştirilmiş seçeneği, şirketin orijinal platformundaki aboneler için video kalitesini artıran YouTube Premium’u da takip ediyor.

Bu durumda, güncellenmiş 4K uyumlu yayın cihazına sahip tüm YouTube TV ve Primetime Channels aboneleri, video kalitesi ayarlarına erişerek bu seçeneğe erişim kazanmalıdır. Ancak Google, kullanıcıların 1080p Geliştirilmiş’i manuel olarak seçmesini engelleyen bir hata keşfetti. Ancak şirket, hatanın resim kalitesini etkilemediğini ve sorunu çözmek için çalıştığını bildirdi.