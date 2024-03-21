Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri YouTube TV Çoklu Görünüm Özelliğini iPhone İçin Sunuyor Teknoloji Haberleri YouTube TV Çoklu Görünüm Özelliğini iPhone İçin Sunuyor Fatih Kuruçay 7 Görüntüleme

TV izleme biçimimizde devrim yaratmayı vaat eden YouTube TV’nin, aynı anda birden fazla kanalı izleyebilme gibi bazı avantajları var. Multiview olarak adlandırılan bu özellik geçen yıl akıllı TV’lerde yayına girdi. Bu yıl mobil cihazlara da geliyor.

YouTube TV yeni özelliklerle kendini geliştiriyor

Google, Çoklu Görünüm özelliğini iPhone ve iPad’lere sunmaya başladığını duyurdu. Bu özellik önümüzdeki aylarda Android akıllı telefonlara ve tabletlere sunuluyor. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor çünkü Google, Apple’ın platformlarını kendi platformları yerine önceliklendiriyor gibi görünürken Apple bunun tersini yapıyor. Bir Redditor, özelliğin bir iPhone’da nasıl göründüğünü gösterdi.

Bu özellik ana sayfa sekmesinden çalışır ancak yalnızca belirli spor kanallarıyla çalışır. Umuyoruz ki Google, insanların bir film veya TV şovunun yanında en sevdikleri spor karşılaşmalarını izleyebilmeleri için daha fazla kanala Çoklu Görünüm desteği ekleyecektir. Özellik Android’de yayına girdikten sonra Galaxy akıllı telefonunuzda veya tabletinizde kullanabilirsiniz. Bu özellik halihazırda Samsung’un akıllı TV’lerinde mevcuttur.