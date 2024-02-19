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Teknoloji Haberleri

YouTube TV Çoklu Görünüm Seçeneği Sunuyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
19 Şubat 2024
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YouTube TV Çoklu Görünüm Seçeneği Sunuyor

YouTube TV’nin sürekli yeni özellikleri test ettiği ve bu özelliklerin çoğunun orijinal haliyle yayınlanmadığı bir sır değildir. Birden fazla içerik akışını aynı anda izleme yeteneği, YouTube TV’nin uzun süredir test ettiği özelliklerden biridir.

YouTube TV Çoklu Görünüm Seçeneği Sunuyor

YouTube TV çoklu görünüm özelliğini genişletiyor

“Multiview” olarak bilinen bu özelliğin başlangıçta spor programları için kullanılması amaçlanmıştı ancak YouTube TV, uyumluluğu haber ve hava durumu gibi diğer program türlerine genişletmeye karar verdi. Son zamanlarda YouTube TV, daha fazla özelleştirme seçeneğine izin vermek için Çoklu Görünüm’ü iyileştirdiğini duyurdu. Bu haftadan itibaren bu özellik tüm NBA League Pass abonelerinin kullanımına “Çoklu Görünümünüzü Oluşturun” adı altında sunuluyor.

Yalnızca NBA League Pass abonelerine açık olduğundan, önceden seçilmiş oyunlar dışında başka bir şey seçemezsiniz. “Multiview’inizi Oluşturun” ile ekranınızda aynı anda izlemek istediğiniz en fazla dört oyunun kombinasyonunu özelleştirebilirsiniz.

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