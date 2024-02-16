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YouTube TV Yeni Son Kanal Kısayolu Özelliğini Sunuyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
16 Şubat 2024
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YouTube TV Yeni Son Kanal Kısayolu Özelliğini Sunuyor

YouTube TV, birkaç aydır kullanıcıların kanallar arasında kolaylıkla geçiş yapmasına olanak tanıyan “Son Kanal Kısayolu” adlı yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik yavaş yavaş mobil ve Roku cihazları gibi çeşitli platformlara sunuldu.

YouTube TV Yeni Son Kanal Kısayolu Özelliğini Sunuyor

YouTube yeni bir özelliği bünyesine kattı

Yayın hizmeti bugün, Son Kanal Kısayolunun herkese sunulduğunu duyurdu. Yeni işlevsellikten yararlanmak için, daha önce izlediğiniz kanala/videoya geçmek üzere uzaktan kumandadaki Seç/Tamam düğmesine uzun basmanız gerekir.

Yeni Son Kanal Kısayolu özelliğinin Canlı, DVR ve VOD dahil tüm içerik türlerinde çalışması gerektiğini belirtmek önemlidir. YouTube TV’ye aboneyseniz yeni özelliği zaten görüyor olmalısınız. Umuyoruz ki bu özellik, sorunlar tespit edildikten sonra artık kullanılamayan “1080p geliştirilmiş” özelliği gibi geçici olarak kaldırılmayacaktır.

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