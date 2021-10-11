Drone’lar artık saatte 40km hızla ormanları geçebiliyor – Koşun ve Saklanın!

Eğer bir gün ormanın birinde kaybolursanız dikkat edin, tepenizden yüksek hızlı bir drone geçebilir.



Zürih Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka sayesinde dronelar artık komplike ortamlarda bile saatte 40 km hızı bulabiliyorlar.



Özel geliştirilen bir algoritmanın kullandığı bilgisayar yapımı drone bir simulasyon içerisinde komplike ve engebeli ortamlarda test uçuşuna çıktı.



Daha sonra bu simülasyondan alınan veriler drone’un sinir ağını geliştirmek için kullanıldı ve drone’da bulunan sensörler sayesinde zor mekanlarda uçuş güzergahı rahatlıkla belirlemesini sağladı.



Bu sistem orman, yıkılmış binalar, devrilmiş trenler gibi bir çok farklı ortamda test edildi.



Sistem üzerinde çalışan ekip şunları söyledi: ” Drone test ettiğimiz bütün ortamlarda başarılı bir şekilde gideceği yönü saptadı. Unutulmamalıdır ki bütün çalışmalarımız simülasyon ortamında gerçekleşti ve gerçek bir ortamda test edilmedi. ”



https://www.youtube.com/watch?v=m89bNn6RFoQ



Kullanılan bu yöntem diğerlerine göre daha fazla avantaja sahip. İşlemci gecikmesini aza indirmek için, uçuş yörüngeleri ve algı verilerinin direk eşlemesi sağlanıyor.



Drone ekibi bu aralar daha hızlı uçuş sağlayabilmek için sensörler üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar günlük hayatta karşılaşılan acil durumlar ya da inşaat bölgeleri için çok faydalı olabilecek potansiyele sahip.







