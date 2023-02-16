ZTE Nubia Pad 3D, 28 Şubat’ta Görücüye Çıkacak

2023 Mobil Dünya Kongresi (MWC), ZTE Nubia Pad 3D’nin lansmanına şahitlik edecek. Nubia Pad 3D, ZTE‘nin mevcut 5G teknolojilerini ön plana çıkaracak ve özel gözlüğe ihtiyaç duymadan 3D efektler vaat edecek. Nubia Pad 3D, 28 Şubat’ta MWC 2023 sırasında ZTE standında sergilenecek.

Bir rapor, ZTE Nubia Pad 3D’nin ayrıntılarını ortaya serdi. Tabletin, üç boyutlu görüntüler için dünyanın ilk AI teknolojisi olduğu iddia ediliyor. Nubia Pad 3D ile sergilenen gelişmiş teknolojiler, 3D efektleri simüle edecek. Motor gözlerinizi takip edecek ve özel gözlüklerin yardımı olmadan üç boyutlu görüntüyü sunacak.

ZTE Nubia Pad 3D, iki ön kameraya ve ince bir çerçeveye sahip olacak. İki kamera sensörü arasında muhtemelen 3D efektleri sağlayan büyük bir sensör var. 3D efekti için uygulama mekanizması en iyi ihtimalle bulanık görünüyor. Ancak Nubia Pad 3D’nin MWC 2023 sırasında daha fazla aydınlatılmasını bekliyoruz.

Etkinlik İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek ve ZTE standı Fira Gran Via’nın 3. Salonunda yer alacak. Cihaza dair tüm bilgileri ise lansman esnasında öğreneceğiz. Dünyanın ilk yapay zeka mühendisliğine sahip 3D resim görüntüleyicisini görmek gerçekten ilginç ve büyüleyici olacak.