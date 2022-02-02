1.5 Milyon Dolarlık Saat, Akıllara Durgunluk Verdi!

Yeni bir Bugatti Chiron’a 3 milyon dolar harcadığınızı ve onunla birlikte; uygun fiyatlı benzersiz bir saat istediğinizi hayal edin. Yenilikçi saatçi Jacob & Co., tam olarak istediğiniz şeyi Bugatti Chiron Blue Sapphire Crystal ile yarattı. Bu inanılmaz saat benzersiz bir parça, yani dünyada sadece bir tane var ve değeri (derin bir nefes alın) 1,5 milyon dolar. Evet tamı tamına 1,5 milyon dolarcık.

Çılgın saatleri seven bir saat meraklısı değilseniz, Jacob & Co’yu tanımama ihtimaliniz var. Şirket 1986’da kuruldu, merkezi New York’ta bulunuyor ve en çok çarpıcı tasarımları, cüretkar kullanımıyla biliniyor.

Jacob & Co., 2020’de tamamen yeni Bugatti Chiron Tourbillon’u piyasaya sürmeden önce; başlangıçta Twin Turbo Furious ve Epic X Chrono saatlerine dayalı özel üretim modeller üreterek 2019’dan beri Bugatti ile çalışıyor.

Yeni saate geri dönersek şirketin sahibi “Tamamen şeffaf safir kristal kasası ve masmavi tasarımı; onu farklı kılan şey” diye ekledi. “Tamamen safir kristalden bir saat kasası; çağdaş yüksek saatçiliğin en büyük başarılarından biridir. Saate mavi bir ton vermek ise ek zorluklar getirdi.” dedi.

“Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve diğer otomatik araçlar kullanılarak; yaklaşık altı aylık planlama ve tasarım gerekiyor. Safir kristali insan yapımıdır ve yaklaşık 2.200 santigrat dereceye kadar ısıtılan alüminyum oksit tozundan meydana gelir. Ayrıca bir dilim kesilip işlendiğinde; saatin benzersiz şekilli 57.8mm x 44.4mm kasası haline gelene kadar yaklaşık 80 saat boyunca; safirin kahve kutusu boyutuna ulaşması yaklaşık 15 gün sürer. “

“Bunun ardından en zorlu ve en önemli adım olan cilası gelir. Yaklaşık 80 saat daha sürüyor ve kasanın farklı şekil ve dokularına bağlı olarak; farklı elle cilalama teknikleri gerektiriyor.” diye ekledi. Bu arada bu akıl almaz saat, milyon dolarları olanlara yönelik olsa da; bizlerin gıpta ile bakacağı bir tasarıma sahip. Harikulade.

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