Bugatti, İlk Elektrikli Scooterını Satışa Sundu

Bugatti, tasarım felsefesinin kalbinde lüks ve hız konularına yer veren bir otomobil üreticisi olarak yer edinmiştir. Otomobil üreticisi elektrikli hiper otomobili üzerinde çalışıyor ancak standart özelliklere sahip; bir elektrikli scooter olmasına rağmen ilk elektrikli aracını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yeni e-scooter, Bugatti’nin Bytech International ile ortaklığının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Scooter sadece 15,8 kg ağırlığında ve magnezyum alaşımından yapılmış. Bugatti’ye göre aerodinamik ve işlevsel.

E-scooter, 700W elektrik motoru sayesinde 30 km/s azami hıza sahip. Bu makineyi doğru perspektife oturtmak için Bugatti Veyron; yeni e-scooter’dan 1000 kat daha yüksek bir güç derecesine sahip.

E-scooter’ın çerçevesi, araç hareket halindeyken estetik açıdan hoş bir görünüm sağlayan arka lambalarla vurgulanmış. Araç seyir halindeyken hoş bir aydınlatma sağlamak için yan lambalar aşağıya doğru çıkıntı yapıyor.

LED ekran pil kullanımı, sürüş modu; hız ve ışık durumu ile ilgili bir dizi bildirim görüntülerken dönüş sinyalleri de var. Scooter, standart bir duvar prizi ile kolayca şarj edilebilen 360 Wh pili ile 35 km’lik bir menzil vaat ediyor. Aracın fiyatı henüz açıklanmadı.