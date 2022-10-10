1 Milyondan Fazla Kredi Kartı, Dark Web’e Sızdırıldı

Yakın zamanda başlatılan bir yeraltı pazarı aracılığıyla karanlık ağ üzerinden 1,2 milyondan fazla kredi kartı dağıtıldı. Bleeping Computer tarafından bildirildiği üzere, siber suçluları platformuna çekmek amacıyla ‘BidenCash’in arkasındaki bilgisayar korsanları 1.221.551 kredi kartının ayrıntılarını dağıttı.

Dark web üzerinden erişilebilen yasadışı pazar, Haziran 2022’de yayına girdi. Başlangıçta bu özel pazar, binlerce kredi kartını sızdırarak başladı. Bununla birlikte, hizmetlerinin daha fazla çekiş kazanması için BidenCash, tek seferde 1,2 milyondan fazla kartın ayrıntılarını yayınlamaya karar verdi.

Kredi kartı bilgilerini çalmak ve satmak, bu tür hassas veriler genellikle toplu halde satıldığından, arkasındaki kişiler için kazançlı olabilir. Sonuçta, siber suçlular kartları ürün satın almak, hesaptan nakit çekmek veya banka işlemlerin sahte olduğunu anlayana kadar karttan tahsil etmeye devam etmek için kullanabilir.

Peki BidenCash’in ücretsiz çekilişinin arkasındaki sebep neydi? Cevap, orijinal etki alanlarını hedef alan dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarının arkasında yatıyor. Sonuç olarak, hizmetin yeni URL’leriyle ilgili haberlerin çıkması için bilgisayar korsanları verileri ücretsiz olarak dağıtıyor.

Clearnet etki alanına ek olarak, çeşitli bilgisayar korsanlığı ve tarama forumları aracılığıyla yeni URL’leri de paylaştılar. Kredi kartlarına gelince, dosyanın kendisinde 2023 ile 2026 arasında bir son kullanma tarihi olan kartlar bulunuyor. Bazıları ABD’de ikamet etmeyenlere ait olsa da, kartların çoğu Amerika’daki kişilere ait.

Güvenlik analistleri, 1,2 milyon kartın çoğunun, girilen kredi kartı bilgilerinin doğrudan tehdit aktörlerine gönderildiğini gören, güvenliği ihlal edilmiş e-ticaret sitelerinin ödeme sayfalarında bulunan komut dosyaları olan web skimmers’tan türetildiğini belirtiyor.

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