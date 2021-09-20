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12. Nesil Intel İşlemciler, Gündeme Bomba Gibi Düşecek!

Kaynağımıza göre işlemcilerin yapımında sağlam bir saat hızı yer alacak. Şirketin K serisi işlemcileri genellikle yüksek performanslı CPU'lardan oluşuyor, ancak şimdi, T serisinin düşük güç tüketimi tabanlı yonga setleri olmasına rağmen performans açısından şaşırtıcı bir potansiyele sahip olabileceği görülüyor. Alder Lake işlemciler Golden Cove ve Gracemont çekirdeklerine sahip en yeni hibrit masaüstü işlemcileri olacak.

Ayşen Sıla

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Intel

Intel12. Nesil Alder Lake işlemcilerini 2021 sonbaharında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket , yaklaşmakta olan CPU’ları Ağustos ayında açıklamıştı. Şimdi, 12. Nesil T serisi işlemcilerle ilgili yeni bilgilere sahibiz.

Kaynağımıza göre işlemcilerin yapımında sağlam bir saat hızı yer alacak. Şirketin K serisi işlemcileri genellikle yüksek performanslı CPU’lardan oluşuyor, ancak şimdi, T serisinin düşük güç tüketimi tabanlı yonga setleri olmasına rağmen performans açısından şaşırtıcı bir potansiyele sahip olabileceği görülüyor. Alder Lake işlemciler Golden Cove ve Gracemont çekirdeklerine sahip en yeni hibrit masaüstü işlemcileri olacak.

Birinci çekirdek yoğun iş yüklerini üstlenmekten sorumlu, ikincisi ise günlük görevleri yerine getirmek için kullanılıyor. Rapora göre, Core i9-12900T’nin Core i9-12900K ile aynı 8+8 konfigürasyonuna sahip olduğu iddia ediliyor. 

Intel

Bununla birlikte T modeli, K serisi versiyonundan sadece 300 MHz daha düşük olan 4.9 Ghz hızlandırma saatine sahip. Ancak, T modeli muhtemelen çok daha düşük bir temel saate sahip olacak. Benzer şekilde, Core i7-12700T’nin 4.7 GHz artırma saatine sahip olacağı ve Core i7-12700K’nin 5GHz‘e ulaşacağı bildiriliyor.

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KaynakFanless Tech

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