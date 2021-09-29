Intel Alder Lake CPU (12. Nesil) Çıkış Tarihi, Performansı ve Özellikleri

Intel Alder Lake hakkında bilmeniz gereken her şey. Bu yıl dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara gelecek 12. Nesil çiplerin çıkış tarihi, performansı ve özelliklerini derledik.

Intel‘in Alder Lake yongalarının bu yılın sonlarında gelmesi ve yeni nesil dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara performans artışı getirmesi bekleniyor. Yonga üreticisi, yaklaşmakta olan CPU’lar konusunda utangaç olmadı ve bize ne bekleyeceğimize dair bir fikir vermek için Mimari Günü etkinliğini düzenledi.

Ana özellik, bir sonraki dizüstü bilgisayar filosuna yüksek hızlar ve uzun dayanıklılık sağlamak için performans x86 çekirdeklerini verimlilik çekirdekleriyle birleştirecek olan Alder Lake‘in hibrit mimarisidir. Bu tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Apple’ın MacBook Air ve MacBook Pro‘daki M1 işlemcilerle benzer bir kurulum kullanmasıdır.

Alder Lake‘den hangi konfigürasyonları göreceğimiz bir gizem olmaya devam ediyor, ancak Intel 9W ila 125W TDP’ler arasında eksiksiz bir çip ailesi vaat ediyor. Daha az jargon terimleriyle, bu yongalar en ince ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlardan en küçük oyun dizüstü bilgisayarlarına ve masaüstü bilgisayarlarına kadar ulaşacak.

Bir bilgisayar pazarındaysanız, Intel’in bir sonraki yongasını beklemeye değip değmediğini veya bugün piyasadaki en iyi dizüstü bilgisayarlardan birini seçmeniz gerekip gerekmediğini görmek için Alder Lake hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bunu akılda tutarak, Intel’in 12. Nesil işlemcileri hakkında bildiklerimizi burada bulabilirsiniz.

Intel Alder Lake Çıkış Tarihi

İlk parti çiplerin ne zaman piyasada olacağı konusunda kesin bir çıkış tarihimiz yok ancak 4. çeyreğin başlarında bekliyoruz. Bazı söylentiler, çiplerin Ekim ayında Intel’in InnovatiON etkinliği sırasında piyasaya sürüleceğine inanıyor. Ancak WCCFTech‘e göre Intel, ortaklarına Kasım ayında Alder Lake S‘yi piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.

Intel’in resmi sözü bu yılın ikinci yarısı olduğundan, tatil telaşını yenmek mali açıdan mantıklı olsa da, Aralık ayının sonuna kadar bu ürünleri görmeye başlayabiliriz.

Intel Alder Lake 12. Nesil Teknik Özellikleri

Alder Lake‘in ana özelliği, 16 çekirdek ve 24 İş Parçacığından oluşan hibrit bileşimidir. Bu 12. Nesil yonga setini benzersiz kılan şey, bu çekirdeklerin iki gruba ayrılacak olmasıdır: Golden Cove yüksek performanslı çekirdekler ve Gracemont güç açısından verimli çekirdekler.

Performans kıyaslamalarını görmedik (bazı ipuçları için aşağıya bakın), ancak Intel, Golden Cove adlı ‘büyük’ x86 performans çekirdeklerinin şimdiye kadar ürettiği en güçlü CPU çekirdekleri olduğunu vaat ediyor. Intel, “küçük” Gracemont çekirdeklerine gelince, bunların “dünyanın en verimli x86 CPU çekirdeği” olduğunu iddia ediyor. Şirket, tek iş parçacıklı görevlerde bir Gracemont çekirdeğinin Skylake çekirdeğiyle aynı güçte %40 daha iyi performans elde ettiğini söylüyor.

Intel’in bu hibrit tekniği kullandığını ilk kez görmüyoruz. Lenovo’nun ThinkPad X1 Fold‘u, tek bir 10 nm performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan benzersiz bir “Foveros 3D yığınlama” tekniğine sahip, düşük güçlü bir Lakefield yongası kullanmasına rağmen, hibrit bir çip tarafından destekleniyor.

Alder Lake yongaları, Intel’in daha önce 10nm Gelişmiş SuperFin olarak bilinen 7 süreci üzerine inşa edilecek, bu yüzden ismin sizi umutlandırmasına izin vermeyin; Alder Lake, ondan önceki Tiger Lake ile aynı düğüm boyutuna sahiptir. Henüz belirli çip adlarına sahip değiliz, ancak Intel, sekiz performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeği (ve toplam 24 iş parçacığı) içeren bir masaüstü yonga setinin yanı sıra altı performans çekirdeği ve sekiz verimlilik çekirdeğine sahip bir dizüstü bilgisayar çipi hakkında bilgi verdi. Çipler ayrıca 30 MB’a kadar L3 önbellek ile tamamlanacak.

Kaynak: Intel

Özelliklere gelince, bunlar, mevcut nesle göre teorik veri hızlarını ikiye katlayan 64 GB/sn iş hacmine ve DDR5 belleğe sahip PCIe 5.0 desteğini içerir. Bu yongaların AMD rakiplerine göre kazandığı bir avantaj, veri aktarımı ve çevre birimlerine ve monitörlere bağlanmak için mevcut en hızlı USB-C standardı olan Thunderbolt 4‘ü desteklemesidir. Ayrıca en son Wi-Fi 6e standardını da destekleyecekler.

Intel Alder Lake Performansı

Intel’in 12. Nesil Alder Lake yongalarının performansına dair ilk izlenimlerimizi veren birkaç test sızdırıldı. Geekbench 5 veri tabanında bulunan en yenisi, tek çekirdekte 1595 ve çok çekirdekli testlerde 10170 puan alan bir Core i7-12700 masaüstü işlemcisini gösteriyor.

Bunlar doğruysa, yeni Intel çipini AMD Ryzen 7 5800X‘ten %3 ve Core i7-11700K‘dan %13 daha hızlı hale getirecektir. Bu listenin doğrulanmadığını ve özelliklerin beklenenle eşleşmediğini unutmayın. Core i7-12700, 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı için 6 P-Çekirdeği ve 8 E-Çekirdeğine sahip olmalıdır. Bu liste, dört Gracemont çekirdeğini tek bir çekirdek olarak gösterir.

Kaynak: Intel

Intel’in yakında çıkacak olan Alder Lake yongalarından yalnızca Windows 11 bilgisayarların en iyi performansı ve pil ömrünü alacağını belirtmekte fayda var. Belirtildiği gibi, Tiger Lake‘in halefi hem performans hem de verimlilik çekirdekleriyle birlikte gelir ve Windows 11 bu kurulumdan yararlanmak için oluşturulmuştur. Daha spesifik olarak, Windows 11, hangi çekirdeğin hangi görevi çalıştıracağını belirleyen Intel’in Thread Director donanımını kullanabilir.

Microsoft‘un iş ortağı geliştirme müdürü Mehmet İyigün, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, “Windows 11 iş parçacığı zamanlayıcı dinamik olarak en uygun çekirdeği seçme konusunda çok daha akıllı” dedi.

Grafiklere gelince, Alder Lake yükseltilmiş Iris Xe grafiklerini kullanacak, ancak ne gibi performans kazanımları getireceği henüz açıklanmadı.

Alder Lake’de Hangi Dizüstü Bilgisayarlar Çalışacak?

Belirtildiği gibi, Alder Lake 9W‘dan 125W‘a ölçeklenecek, yani en ince dizüstü bilgisayarlardan en güçlü oyun makinelerine kadar bulunacak.

Satıcılar bize herhangi bir Alder Lake destekli modeli onaylamadı ve Intel yeni işlemcileri resmi olarak piyasaya sürene kadar da onaylamayacaklar. Ancak bazı sızıntılar Asus‘un Alder Lake-P çipli bir VivoBook‘u hazırladığını gösteren bir kıyaslama sızıntısı bildirdi.

Bu, Intel’in yakında çıkacak yonga setinde çalışan yüzlerce model olmasa bile, düzinelerce olması muhtemel olan dizüstü bilgisayarlardan biridir. Dizüstü bilgisayar üreticileri, genellikle Intel’in resmi işlemci duyurusunu yaptığı gün, bir dizi yeni ürünü duyurur. Bu nedenle, eğer yapabilirseniz, bir sonraki dizüstü bilgisayarınızı satın almadan önce birkaç ay beklemek işe yarayabilir.