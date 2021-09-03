Ana SayfaTeknoloji HaberleriWindows 11, Uygun Olmayan Bilgisayarlarda Engellendi!

Windows 11, Uygun Olmayan Bilgisayarlarda Engellendi!

 Microsoft, Windows 11'in eski bilgisayarlara gelmeyeceğini duyurdu. Listeden çıkarılan bazı cihazlar arasında 6. nesil ve 7. nesil Intel işlemcilere sahip olanlar da yer alıyor. 

Ayşen Sıla

-

0

Radikal değişiklikler içeren bir yineleme olan MicrosoftWindows 11‘in eski bilgisayarlara gelmeyeceğini duyurdu. Listeden çıkarılan bazı cihazlar arasında 6. nesil ve 7. nesil Intel işlemcilere sahip olanlar da yer alıyor. 

Daha önce Microsoft, bu eski bilgisayarların en azından yeni Windows sürümünü test etmesine izin veriyordu. Ancak kararlı çıkış tarihine yaklaştıkça, desteklenmeyen bilgisayarları devre dışı bırakma süreci başladı.

Daha önce, desteklenmeyen donanıma sahip Dev ve Beta kanallarında bulunan kullanıcıların kararlı sürüm çıkana kadar programda kalmasına izin verildi. Ancak şimdi Microsoft, uygun olmayan cihazları filtrelemeye ve güncelleme döngüsünün devam etmesi için Windows 10’a geri dönmelerini istemeye başladı.

Microsoft, 20H2, 21H1 ve 21H2 gibi desteklenmeyen CPU’lar üzerinde bu bilgiyi yayınlamaya devam etti ve bu da sonunda büyük yükseltmenin basamak taşı haline geldi. Windows, bu gizlice kullanım sürecine çökme oranını görebilmek adına izin vermişti.

Ayrıca bkz: Windows 11 Herkes İçin Yayınlanacak! Ama Büyük Bir Şart Var!

Önceki İçerikApple, Yepyeni Watch Health Özellikleri Üzerinde Çalışıyor!
Sonraki İçerikApple Watch Series 7’nin Ekran Detayları Sızdırıldı
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol
KaynakGizmochina

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021