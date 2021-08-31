Windows 11 Herkes İçin Yayınlanacak! Ama Büyük Bir Şart Var!

Microsoft tarafından hazırlanan Windows 11, herkese hitap edecek tarzda bir yapı ile karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de yeni bir blog gönderisi ile tasarıma dair tüyolar verildi. Söz konusu tüyolara göre yeni nesil işletim sistemlerinin bu ürünü ne zaman kullanılacağı tartışılıyor. Peki ama ne zaman bu ürün yayınlanacak? İşte cevaplar.

ABD merkezli dev şirket Microsoft, Windows Insider kulanıcıları tarafından test edilen yeni nesil işletim sistemi W11 için detaylı bir çalışma yaptı. Kararlı sürüm 5 Ekim tarihinde sunulacak ve insanlar indirmeye başlayacak.

Windows 11 tarz olarak biraz daha Mac yapısına benziyor. Bu sefer biraz daha minimal ve orta kullanımlı bir çalışma sunulmuş. Microsoft’un hazırladığı blog gönderisinde, Windows 11’in nasıl kullanılabileceği de açıklanıyor. Buna göre sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlar, 5 Ekim’de güncelleme almaya başlayacaklar. Daha önce de yapılan ücretsiz yükseltme açıklamasını tekrarlayan yetkililer, yükseltme sırasında herhangi bir ödeme yapılmayacağını belirtiyorlar. Ayrıca Microsoft’un iş birliği yaptığı teknoloji şirketleri de yine 5 Ekim itibarıyla Windows 11’le kutudan çıkan bilgisayarlarını perakende satış kanalları aracılığıyla piyasaya sürecekler.

Bugüne kadar ki en iddialı Windows deneyimi!

Söz konusu iddia oldukça iddialı diyebiliriz. Windows 11 için hazırlanan blog gönderisine baktığımız zaman ürünün bazı özellikleri çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Windows 11 bugüne kadar ki en iyi Microsoft Windows deneyimini sunuyor. Bu yüzden de yeni nesil tasarım, sesler, başlat menüsü ve görev çubuğu gibi çalışmalar ön plana çıkıyor. Yapay zeka da keza bu konuda oldukça iddialı bir kullanım sunuyor diyebiliriz. Öte yandan, grafik kalitesine de değinen Microsoft, Windows 11’in DirectX 12 Ultimate ve Auto HDR gibi yeni nesil görünüm özelliklerinin işletim sistemine entegre olduğundan bahsediyor.

Pek çok kişinin ilgisini çekecek olan bu yeni tasarım, insanların enerjisini ve coşkusunu da yükseltecek gibi görünüyor. Bu yüzden de Microsoft bu konuda etkili bir çalışma sunuyor. Bu arada Windows 11 için bir ISO dosyası sunulmuyor ya da yükseltme desteği yok.