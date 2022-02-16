13 İnçlik MacBook Pro Yakında Satışa Çıkacak

Apple M2 işlemciye sahip cihazlar gümbür gümbür geliyor. Şimdi bu yeni işlemcinin lansmanının önümüzdeki ay gerçekleşeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla yeni MacBook Pro‘da çok yakında piyasada yerini alacak.

Apple’ın tedarik zinciriyle yakın bağlantıları olan bir kaynağa atıfta bulunan yeni bir rapor; Apple M2 yonga seti tarafından desteklenen yeni 13 inç MacBook Pro‘nun önümüzdeki ay resmiyet kazanacağını iddia ediyor.

Ayrıca, yakında çıkacak olan MacBook’un tasarımı açısından önemli bir değişiklik olmayacağını ve bunun da; M1 destekli 13 inç MacBook Pro ile tamamen aynı görüneceğini de ekliyor. Touch Bar’a sahip olmaya devam edecek ancak 14 inç ve 16 inç modellerin aksine ProMotion ekran veya ekranın üstünde bir çentik olmayacak.

Şirket bunu henüz doğrulamamış olsa da söylentiler; Apple’ın bu yılki ilk etkinliğine 8 Mart’ta ev sahipliği yapacağını gösteriyor. Yaklaşan bahar etkinliğinde teknoloji devinin; 5G bağlantı desteğine sahip yeni nesil iPhone SE‘yi piyasaya sürmesini bekliyoruz.