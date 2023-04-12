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15 İnç MacBook Air Hızla Yaklaşıyor!

Apple, yeni 15 inç MacBook Air'in seri üretimine Şubat ayında başladı. Ayrıca Mart ayında üretimi artırdı.

İbrahim Özbek

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Apple, yeni 15 inç MacBook Air’in seri üretimine Şubat ayında başladı. Ayrıca Mart ayında üretimi artırdı.

Apple’ın Nisan ayında başka bir artış planladığı bildiriliyor ve merakla beklenen daha büyük dizüstü bilgisayar, Apple onu tanıttıktan sonra gönderilmeye hazır olacak.

Daha önceki haberler, Apple’ın şimdiye kadarki en büyük MacBook Air’i Nisan veya Mayıs’ta açıklayabileceğini öne sürüyordu, ancak dizüstü bilgisayarın Haziran’daki WWDC konferansı için saklanması her zamankinden daha muhtemel görünüyor.

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Yeni 15,4 inç Air, yeni görünümlü 13,6 inç MacBook Air’e katılacak. Ancak M2 çipini alıp almayacağı veya çiftin aynı zamanda bir WWDC duyurusu olacak yeni bir M3 işlemcisi alıp almayacağı henüz belli değil.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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