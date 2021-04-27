2021 Model Samsung QLED TV’ler Fazla Talep Görüyor!

Samsung, CES 2021’de ilk mini-LED tabanlı akıllı TV’leri olan Neo QLED TV 4K/8K’yı ilk kez tanıttı. Akıllı TV yalnızca geçen ay (Mart) Kore’de ve küresel olarak belirli pazarlarda satışa sunuldu. Teknoloji devi, Neo QLED akıllı TV’nin yurt içi satışlarının, satışa çıktığından bu yana iki aydan daha kısa bir süre içinde 10.000 adedi aştığını açıkladı.

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Şirket ayrıca, Quantum mini LED teknolojisini kullanan Neo QLED akıllı TV’lerin, bu yıl piyasaya sürülen toplam QLED TV sayısının yarısını oluşturduğunu açıkladı. Yayınlanan veriler ayrıca satılan yeni QLED TV’lerin yaklaşık %75’inin 75 inçlik model olduğunu gösteriyor.

Bir not olarak Alman AV Magazine, bu yılın Şubat ayında Neo QLED 8K TV’yi “tüm zamanların en iyi TV’si” olarak derecelendirmişti. İnceleme ekibi, TV modeline 956 puan alan geçen seneki modelden 10 puan daha fazla verdi. 966 puan alan yeni model, tahta yerleşmeyi başardı.

Özellikle, Mini-LED teknolojisinin bir sonucu olarak olağanüstü tasarım, yenilik, etkileyici kontrast oranı, derin siyahlar, yüksek parlaklık ve hassas yerel karartmaya atıfta bulunuldu. Neo QLED 8K, ekranın etrafında yalnızca 2,3 mm kalınlığında çerçeveler bulunan bir sonsuz ekrana bile sahip.

Samsung Neo QLED, optimum oyun ortamı sağlamak için çeşitli oyun işlevleriyle donatılmış; böylece uzun süre oynasanız bile, sıcaklık endişesi olmadan canlı videoların keyfini çıkarabilirsiniz. Ürünün ayrıca Mart ayında Alman sertifikasyon kuruluşu Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından TV endüstrisinde ‘Oyun TV Performansı’ sertifikası alan ilk ürün olduğu söyleniyor.