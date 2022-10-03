2022’deki en iyi Samsung kulaklıklar

Hareket halindeyken ses söz konusu olduğunda, kulaklıklar en iyi arkadaşlarınızdır. Çok sayıda marka var, ancak Samsung en dengeli olanlardan biri ve en iyi kablosuz kulaklık seçeneklerinden bazılarını sunuyor.

Samsung’un kulaklıklarının avantajları var. Telefonunuza göz açıp kapayıncaya kadar bağlanırlar, harika özellikler sunarlar ve mükemmel bir uyum sağlarlar. Ayrıca, bir çift satın almak grubu bozmaz. Gürültü engelleme ve akıllı asistan teknolojisi gibi birçok yenilikçi özellik ile Android telefonunuz için sağlam bir aksesuara sahipsiniz. Peki sizin için en uygun çift hangisi?

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Premium seçimimiz olan Samsung Galaxy Buds 2 Pro, orta ve üst düzey kullanıcıların Bluetooth kulaklıklardan ihtiyaç duyacağı tüm kutuları işaretliyor gibi görünüyor. Mükemmel uyum ve hafif? Aktif gürültü önleyici? 24 bit ses? Çevresel uzamsal ses?

Önceki modellerinden %15 daha küçük ve daha hafif olan bu modeller, üç çekici ama rahatsız edici olmayan renkte sunulur: standart grafit, beyaz ve oyuncak ayı düzeyinde sevimli Bora moru. Yumuşak mat kaplama ile hem Samsung Galaxy Buds2 Pro hem de kasası parmak izlerini tutmaz ve ele ve kulağa iyi oturur. Tomurcuklar, oldukça temiz orta tonlar, net tizler ve güçlü bas üreten AKG ayarını kullanarak her kulak için çift sürücüler (woofer + tweeter) aracılığıyla üstün kaliteli ses sunar.

Teorik olarak sınırsız sayıda cihaza bağlanabilen Bluetooth 5.3 aracılığıyla kablosuz olarak aktarılan 24 bit 48 kHz kodlama ile gerçekten harika ses sunarlar. Müthiş ANC açıkken beş saat dinleyebilirsiniz, özelliği kapatmak neredeyse iki katına çıkar.

Samsung Galaxy Buds Pro

Maliyet ve yetenek arasında mükemmel bir denge yakalayan Samsung Galaxy Buds Pro, Editörümüzün seçimini oluyor. Yeni versiyondan biraz daha büyük ve ağırlar; aksi takdirde, gayet iyi uyuyorlar. Parlak yüzey üç renkte gelir – siyah/gümüş/mor. İyi şeyler, onları kulaklarına taktıktan sonra gelir. Hava veya trafik gibi ağır arka plan gürültüsünü filtreleyen mükemmel ANC olmasa bile, bu kulaklıklar iyi bir pasif gürültü önleme sunar.

Çift koaksiyel hoparlörler, tweeter’lar sayesinde net bas ve zengin orta sesler sunar. OneUI 3 veya üzeri olan tüm Android 7 veya üzeri telefonları destekleyen Samsung Galaxy Buds Pro, ANC, ses algılama ve Dolby kafa takibi gibi destek özellikleri bakımından zengindir; ancak bunların çoğunu uygulama olmadan kullanamazsınız. Son olarak, güç desteği bu fiyat aralığı için iyi, 4-5 saat çalışıyor (kasa desteği ile 11-14). Bu kulaklıklarla yanlış gidemezsiniz.

Samsung Galaxy Buds 2

Samsung kulaklık serisinden paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istiyorsanız Samsung Galaxy Buds 2’yi seçin. Her kulağa rahatça uyan ve orada kalan küçük, hafif ve ergonomik bir yapıya sahiptirler. Oradayken, sağlam ses ve ses performansı sunarlar! Her yinelemede, AKG’nin ses ayarı daha iyi hale gelir ve sizi o tatlı ses aralığına daha da yaklaştırır. Samsung Galaxy Buds 2, bu etkiyi doğru bir şekilde yeniden oluşturmak için çift koaksiyel sürücüleri kullanarak kulaklarınıza bal akıtıyor.

Doğru, 80 Hz’nin altındaki ve 11 kHz’in üzerindeki sinyallerle, diğer amiral gemisi kulaklıklardaki kadar net değiller, ancak 1.500 TL’lik fiyatı ile daha iyisini bekleyemezsiniz. Beklentinin biraz altına düşen ANC kalitesidir. Arka plan gürültüsünü filtrelemek için makine öğrenimini kullanan ANC açıkken, seslerin gevezeliği ve fan gürültüsü gibi odadaki en yaygın sesleri hemen hemen bastırabilir. Ancak, kesinlikle sokak sesleri duyacaksınız. ANC çok önemli değilse, genellikle 5 saatle sınırlı olan 3-4 saatlik fazladan dinleme süresini sıkıştırmak için bu özelliği kapatabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live, kulakiçi kulaklık pazarında özel bir yanı olan tasarımları ile çok yönlü bir oyuncu. Çoğu kompakt, gerçekten kablosuz kulakiçi kulaklıkların aksine, hoparlörü cihazın üst kısmı yerine alt kısmına yerleştirirler. Fasulye benzeri tasarımları ayrıca farklı kulaklara tek tek uyar; kulak şeklinize göre bunları yatay veya dikey olarak ayarlayabilirsiniz.

Buds serisi gibi, 12 mm sürücülerin sesi, bu durumda biraz ek bas ile tek kelimeyle mükemmel. Bozulmadan sağırlaşabilir ve derin ve güçlü bas, net ortaları iyi bir şekilde tamamlar. Bununla birlikte, Samsung Galaxy Buds Live’daki ANC özelliği, açık kulak yapısıyla biraz gölgeleniyor. Bu komik şekilli kulaklıklar, yine de mükemmel pil ömrü sunar. Küçük kasasıyla bile, USB-C kablosunu kullanarak onları takmanız gerekmeden birkaç günlük normal kullanım gününü hızlı bir şekilde geçirmeniz için yeterli konuşma ve oynatma süresi sunarlar.

Samsung Galaxy Buds Plus (+)

Şubat 2020’de piyasaya sürülen bu, en iyi Samsung kulaklık listemizdeki en ucuz seçenektir. 2 yönlü dinamik hoparlörler, 1 dahili ve 2 harici mikrofon ve rahat, ergonomik yapı ile imza niteliğindeki Buds serisi tasarımına burada başladılar. Ses, AKG’nin tatlı noktaya mümkün olduğunca yaklaştırmak için ayarladığı woofer + tweeter 2 yönlü sürücü konfigürasyonundan oldukça iyi geliyor.

Samsung Galaxy Buds+ herhangi bir Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip değildir, ancak yine de kulaklarınıza oldukça sıkı bir şekilde takılırlar ve dış gürültüye karşı iyi bir pasif koruma sunarlar. Şekilleri biraz geometrik, bu tarzı sevenler için tatlı. Ancak Buds+ ile asıl konuşma noktası pilleridir. Her bir kulaklıkta, %100 ses seviyesinde 10 saatten fazla çalma süresi ve 7 saatten fazla konuşma süresi sağlayan, Samsung’un şimdiye kadarki en yeni kulakiçi kulaklıklarını geride bırakan devasa (bu kadar küçük cihazlar için) 85 mAh pil bulunur.

Bunlar gezegendeki en iyi Samsung kulaklıklar

Samsung’un seçenekleri sınırlı olsa da, aralarından seçim yapabileceğiniz bazı harika kulaklıklarınız var. Bu noktada, her şey ihtiyacınız olan şeye indirgenir – görünüm, ses kalitesi, özellikler, gürültü azaltma, kullanılabilirlik veya uygun fiyat. Tabii ki, tomurcuklarınızı nasıl kullanacağınızı da hesaba katmalısınız. Tüm bu en iyi Samsung kulaklıkları, tüm bu temelleri kapsamayı amaçlarken, dikkatli bakın ve şampiyonunuzu bulacaksınız.

Bununla birlikte, Samsung Galaxy Buds 2 Pro‘nun çoğu durumda listedeki diğerlerini adil bir şekilde yendiğini güvenle söyleyebiliriz. Bu nedenle, fiyatın sizi korkutmadığı göz önüne alındığında, bu sizin seçiminiz olmalıdır. Olursa ve en büyük endişeniz buysa, yarı fiyatına oldukça harika özellikler sunan Samsung Galaxy Buds 2‘yi hedeflemenizi öneririz.

Ancak, her iki taraftan da biraz taviz verebilirseniz ve maliyet ile kalite arasında en iyi dengeyi kurmak istiyorsanız, Samsung Galaxy Buds Pro‘ya gitmenizi öneririz.