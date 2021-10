En İyi Bluetooth Kulaklık Tavsiye ve Önerileri

Bluetooth kulaklık, hayatımızın büyük bir bölümünü oluşturan önemli bir teknolojik cihaz haline geldi. En iyi bluetooth kulaklık modelleri de insanların araştırma konusu oldu. Günümüzdeki en iyi bluetooh kulaklık markaları insanlar tarafından merak ediliyor. Piyasaya sürülmüş çoğu Bluetooth kulaklık çok iyi olsa da; her birinin onu diğerlerinden ayıran farklı özellikleri var.

Bu özellikler ise alıcıların kendilerine göre en iyisini bulmalarını zorlaştırıyor. Onların kafalarını karıştırıyor. İster spor yaparken ya da bir Zoom görüşmesinde sürekli bağlı kalacak ister sizi tamamen dünyanın tüm gerçekliğinden ve gürültüsünden uzak tutacak bir Bluetooth kulaklık arayın; günümüzde çok iyi alternatifler bulmak mümkün. Bluetooth kulaklık önerisi listemiz size yardımcı olacak nitelikte.

Bu yazımızda sadece sunulan ses kalitesine, Bluetooth bağlantısına ve büyük markalara değinmekle kalmayacağız; aynı zamanda uzun süren bir şarj deneyimi sunan, daha hesaplı kulaklıklara da bu yazımızda yer vereceğiz. En iyi kablosuz kulaklık önerilerine şöyle bir göz atalım.

Ayrıca bkz: Uygun Fiyatlı Ama Kaliteli Bluetooth Kulaklık OnePlus Buds Pro

En İyi Bluetooth Kulaklık Nasıl Seçilir? Nelere Dikkat Edilmeli?

Bluetooth bağlantısının her geçen gün daha da geliştirilmesiyle öne çıkan kablosuz kulaklıklar; müzik dinlemek; telefon görüşmesi yapmak veya bir kafede bilgisayarınızdaki işlerinizi hallederken ortamdaki uğultudan uzaklaşmak için sık sık kullanılıyor. Peki, sizin için en iyi bluetooth kulaklık hangisi?

Bluetooth kulaklıklar, en hızlı çeşitlenen teknolojik aletlerin başındadır desek asla yalan olmaz. Kablolu kulaklıkların yarattığı kulaklık girişi sıkıntıları, hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkının bir anda kesilmesi gibi durumları ortadan kaldıran kablosuz kulaklıklar; artık akıllı telefon üreticilerinin de gözbebeği olmuş durumda. Kablosuz kulaklıkları alırken dikkat etmeniz hususunda sizleri uyardığımıza göre, şimdi aklınızdaki bu soruları yanıtlayalım.

Kulaklığın kulak boşluğuna uygun olmasına dikkat edin.

Kablosuz kulaklıklarda sorun teşkil eden meselelerden biri kulaklığın, kulak boşluğunda büyük veya küçük olmasından kaynaklanıyor. Kulaklığınızın kulağınıza oturmadığı durumlarda istediğiniz kalitede bir ses duymak da zorlaşmaktadır. Aynı zamanda, eğer kulağınıza küçük gelen bir kulaklıksa, sürekli olarak kulağınızdan kayıp düşebilecektir.

Bu rahatsız edici durumun önüne geçmek için verebileceğimiz en iyi tavsiye: alacağınız kulaklığın kulağınıza tam olarak oturmasından emin olmanızdır. Kulak üreticileri her ne kadar farklı boyutlarda üretim yapsa da; her cihaz için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Kontrol tuşları önem arz ediyor.

Maalesef bazen sevdiğiniz şarkıyı veya podcast’i dinlerken aramalar gelebiliyor. Böyle bir durumda telefonunuzu cebinizden çıkarıp, kilidi çözmek fazla zaman alır. Bunun için kablosuz bir kulaklıkla tek hamlede gelen aramalara cevap verebilirsiniz.

Çoğu cihaz tuşları ve dokunmatiği algılayabilecek sistemlere sahip. Eğer bir şey dinlerken rahatsız edilmek istenmiyorsanız, bu özelliğin bulunmadığı kulaklıkları eleyebilirsiniz.

Kablolu kulaklıklar bazen hayat kurtarıyor.

Bluetooth’lu kulaklıklar birkaç saatlik bir kullanım sonrasında şarjları biten aletler. Bundan dolayı, özellikle uzun bir seyahate çıkıyorsanız kablolu kulaklık bağlantısı sunan kulaklıkları seçebilirsiniz. Böylece kesintisiz film veya müzik deneyimi yaşarken en ufak bir sıkıntı çekmezsiniz.

Her ne kadar akıllara “O zaman ben neden Bluetooth kulaklık alayım ki?” diye sorular gelse de aslında durum tam olarak öyle denemez. Kablosuz kulaklıkların getirdiği avantajların yanında, kablonun bulunmasını da “zor gün dostu” bir durum olarak düşünebilirsiniz. Şarjın yetmemesinde durumunda anahtar rolü kapan kablolu desteği, seyahatinizi daha keyifli hale getirecektir.

Kire ve suya karşı dayanıklı olması belki de en önemli özelliği.

Eğer Fitness salonundaysanız ve fazlasıyla terlediyseniz, aman dikkat kulaklığınıza zarar gelmesin! Eğer kulaklığınız dayanıksızca, böyle bir durum bir müddet sonra cihazınız kullanılamaz hale gelmesine neden olur. IPX4 ve üstü bir model kullandığınız takdirde bu konuda pek sıkıntı çekeceğinizi sanmıyoruz.

Aynı şey toz için de geçerli. Tozların kulaklığın içine girmesi, aletin performansını düşürecektir. Üstelik bir müddet sonra “Ben gerçekten bu alete mi bu kadar para verdim?” diye düşünmenize neden olabilir. Bundan dolayı belki de kriterlerin en önemlisi kire ve suya karşı dayanıklı olmasıdır.

Çevredeki seslerden sizi uzak tutacak kulaklıklar öncelik olabilir.

Bazen çevremizdeki faktörlerin bizi üzmesinden veya yormasından ötürü kulaklıklarınızı takip tüm dünyadan kendimizi soyutlamak isteriz. Bazen de büyük şehirlerin gürültüsünü, toplu taşımalara bindikten sonra bir nevi üstümüzden atmak isteriz. Böyle durumları çok yaşıyorsanız, verebileceğimiz en iyi bluetooth kulaklık tavsiyesi: çevredeki sesleri duymanızı engelleyecek kulaklıklar tercih etmeniz gerektiğidir.

Bir sürü kulaklıkta pasif gürültü azaltma özelliği bulunuyor. Fakar bu, bulunduğunuz ortamdaki sese göre değişse de yeterli olmayabiliyor. Bundan dolayı aktif gürültü azaltma özelliğinize sahip kulaklıkları tercih etmek daha mantıklı bir seçim olabilir. Bu özellikteki kulaklıklar dışarıdan gelen sesi kolaylıkla kesebilir.

En İyi Bluetootk Kulaklık Tavsiyesi ve Önerileri

Apple Airpods 2. Nesil MV7N2TU

En iyi bluetooth kulaklık modelleri listemize Apple ile giriş yaptık. Bu ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biri: kesinlikle hem Android hem İOS hem de bilgisayar ile gayet iyi bir şekilde çalışıyor olmasıdır. Apple AirPods 2 aslında bir nevi ivme ölçer diyebiliriz. Kulaklıklarınızı çıkardığınız zaman müziğiniz veya izlediğiniz video duraksıyor, yeniden taktığınızda ise kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Kulaklığın her iki tarafında da dokunmatik sensörler yer alıyor. Aynı şekilde bu cihaz kablosuz şarjı da destekliyor.

Nura Nuraloop Headphones

Hoş bir kulaklık önerisi ile devam ediyoruz. Otomatik olarak kullanıcı için dinleme profili belirleyen adapte edilebilir ses teknolojsi ile iyi dengelenmiş bir deneyim sunuyor. IPX3 derecesinde ter engelleyici, mükemmel bir batarya ömrü ve aktif gürültü engelleyici de kullanıyorlar.

Anker SoundCore Liberty Neo

Bluetooth kulaklık önerisi listemize girecek bir diğer cihazın ise Anker SoundCore Liberty Neo olduğunu söyleyebiliriz. Yirmi saate yakın bir kullanımla alanının en iyilerinden biri. BassUp teknolojisiyle müziği çok iyi bir şekilde analiz ediyor. En düşük frekansları büyük bir yüzdede yoğunlaştırabiliyor. Kulağı ağrıtmayan hafif bir tasarımı ve GripFit teknolojisinin bulunmasıyla; kişinin hareket halindeyken kulaklığı düşürmemesine yardımcı oluyor.

Xiaomi Airdots Pro

Hem dokunmatik özelliğiyle müzik durdurma ve çağrılara cevap vermeyi basitleştiren Xiaomi Airdots Pro çok popüler. Aynı şekilde takip yeteneğiyle kulaklarınızı çıkardığınız zaman müziğinizi de otomatik olarak durdurabiliyor. Apple’ın Airpods kulaklığına rakip olarak üretilen bu cihaz, toz ve su tehlikesine karşı da dayanıklı. Bir saat içerisinde şarj olan bluetooth kulaklık, tek şarjda on saat civarı kullanılabiliyor. Gürültü engelleme özelliği ise müzik ve çağrı keyfini çok daha eğlenceli yapıyor.

Xiaomi Redmi Airdots

Bu cihazın en büyük artılarından biri, on metre kadar uzaktan Bluetooth bağlantısı kurabilmesi. Su ve ter önleme alternatifi sayesinde sporcular tarafından tercih edilebilir. Listedeki diğer rakiplerine göre daha zayıf bir performans sergiliyor. Yine de fiyatından ötürü en iyi Bluetooth kulaklık modelleri arasına girebiliyor.

Sennheiser Momentum True

Bu cihaz, listedeki çoğu kulaklığın aksine, transparan duyma teknolojine sahip. Bu teknolojiyle kullanıcının etrafından kopmasının önüne geçen Sennheiser Momentum True; dikkat çekici tasarımı ve kolay sesli asistan (Siri, Google Asistant) kullanımı ile öne çıkıyor. Dokunmatik işleve de sahip.

Aynı şekilde taşıma kutusuna konulduğu anda yeniden şarj olmaya başlıyor. Bu özelliği de onu öne çıkaran faktörlerden biri diyebiliriz. Bu nedenle en iyi kablosuz kulaklık listemizde yer alıyor.

JBL Tune T220

Kişi hareket halindeyken de kaliteli bir performans sergileyen JBL Tune T220 bluetooth kulaklık, müzik dinleme keyfini üç saate kadar uzatırken; şarj kutusu ile 16 saat ek kullanım süresi sunuyor. Hafif tasarımı ile kolay bir kollanım sağlıyor.

Samsung Galaxy Buds Plus

En iyi bluetooth kulaklık önerisi olarak karşımıza çıkan bu cihaz, göz kamaştırıyor. Cihazda aktif gürültü önleme yeteneği de yer alıyor. 11 saat müzik çalma süresi sunan cihaz, en iyi kablosuz kulaklık modellerinden biri. Şık tasarımı ve renk seçeneklerinin yanısıra uzun bir pil ömrüne de sahip.

Huawei FreeBuds 3

Sadece 4.5 gram ağırlıklarıyla takılıyken neredeyse yokmuş hissi uyandıran bu bluetooth kulaklık; açık kullanım tasarımını benimsemesiyle beraber kendi sesinizi boğuk duymanızı da engelliyor.

Normalde telefon görüşmeleri yaparken, kulaklıkların kulak içinde baskı yapmasından ötürü insanlar kendi seslerini biraz daha pes duyarlar. Fakat bu durum, Huawei FreeBuds 3 için asla geçerli değil. Dünyanın açık tasarıma sahip ilk aktif gürültü engelleyen kulaklığı olan Huawei FreeBuds 3, diğer rakiplerine karşılık çok daha hesaplı bir telefon da aynı şekilde.

Ayrıca bkz: Huawei Freebuds 3 İncelemesi

Xiaomi Haylou GT2

Taşınabilir şarj kutusu sayesinde her yerde şarj etme imkanı; şarkı durdurma, devam etme ve atlama özellikleriyle ön plana çıkan Xiaomi Haylou GT2; en iyi Bluetooth kulaklardan biri. Terleme ve suya karşı dayanıklılığıyla birlikte ürünün kullanım alanı da büyüyor. Yüksek bir beklentiniz yoksa bu cihaz sizin için ideal.

Sony WF – SP900

6 saate kadar müziğin keyfini çıkarabileceğiniz bu kulaklığın en güzel artı yönlerinden biri sizin 2 metreye kadar dalış yapmanıza izin vermesi. 4GB dahili depolama alanına sahip ve spor kulaklığı olarak da biliniyor. Yay şeklindeki destekleyici yapısı itibariyle kulağınıza tam geliyor.

Sony WF – 1000XM4

Her ne kadar mükemmel bulmasanız ve SONY WF-1000XMF’ün kulağınıza oturuşunu beğenmeseniz bile dış ortamdan sizi yalıtacak, mükemmel ses efektleri olan bir kulaklık arıyorsanız bu kulaklık dışında size en iyi hangisi olur bilemiyoruz. Güzel batarya ömrü ve net sesli konuşma kabiliyeti sayesinde ön plana çıkan kulaklıklardan bir diğeri.

Bose QuietComfort Earbuds

Özellikle mükemmel ses iletimi ve dış seslerden yalıtımı söz konusu olduğunda bir adım öne çıkan Bose QuietComfort Earbuds, bu konuda şu an alanının en iyilerinden biri olduğu tartışılamaz. Her ne kadar çok iyi bir model olsa da, biraz daha büyük olan tasarımından ötürü en iyi olan adlandırmak zor. Fakat her şey sizin önceliklerinize bağlı.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Sennheiser Momentum True Wireless 2, Bluetooth kulaklık önerisi listemizde koyduğumuz telefonların yanında belki biraz daha pahalı kaçabilir; fakat biraz daha küçük, daha rahat ve aktif gürültü kesici özelliğiyle AirPods Pro’ya rakip olabilecek kulaklıklardan biri. Geliştirilmiş batarya ömrü (ki bu neredeyse 7 saate tekabül ediyor) ve daha iyi gürültü engelleyici özelliği de öne çıkan özellikleri arasında. Eğer siyah renk istemezseniz, beyaz renk de seçenekleriniz arasında olabilir.

Bowers & Wilkins PI7

En ilgi çekici yanı güçlü bir ses sistemi ve dikkat çekici görünüşü de olsa eğer daha uygun bir şey istiyorsanız bu kulaklıktan kaçınmanızı tavsiye edebiliriz. Mükemmel ses sistemini neredeyse hatasız bir sunum olarak açıklasak yanlış olmaz. Fakat bu iyi özelliğinin yanında, ortalama bir gürültü yalıtımı olduğunu söyleyebiliriz. Bluetooth kulaklıkların fiyatı da rakiplerine göre nispeten pahalı.

Bowers & Wilkins PI13

Çok rahat bir tasarımının yanında güzel bir ses kalitesiyle birlikte gelen Bowers & Wilkins PI13, listemizdeki diğer kulaklıkların aksine daha farklı bir tasarıma sahip. Performans ve fiyat oranına bakıldığında çok iyi bir başarı sergileyen cihazın eksi yönleri ise su geçirmezliğinin olmaması ve ortalama bir batarya ömrüne sahip olması diyebiliriz. Bu kablosuz kulaklık önerimizi vermemizin en önemli sebeplerinden biri ise güçlü baslara ve canlı seslere sahip olması diyebiliriz.

Nura NuraTrue

Kişiselleştirilmiş kullanımı ve kaliteli sesiyle birlikte boyun bağlantısıyla kullanılan Nura NuraTrue, maalesef eski bir Bluetooth versiyonunu kullandığı için diğer kulaklıklara oranla biraz daha alt model olarak görülebilir. Lakin etkileyici seviyedeki kişiselleştirilmesi öne çıkan ses performansı anlamına geliyor ve bu da dinlediğiniz parçadaki her detayın kulağınıza çalınması demektir. IPX4 su koruması sağlayan cihaz, artı olarak hızlı şarj da sağlayarak ön plana çıkıyor.

Jabra Elite 65T

En iyi kablosuz kulaklık önerisi olarak karşımıza çıkan bu model, koyu renkli bir tasarımla adeta parlıyor. LED ışığı ve şarj durumunu gösteren hoş tasarımıyla, kullanıcıların beğenisini topluyor. 69 gram ağırlığında olan cihaz, en iyi bluetooth kulaklık modelleri arasında yer alıyor. Cihazda bulunan 4 mikrofon, dışarıdaki sesi ve dış gürültü faktörlerini engelliyor.

En iyi Bluetooth kulaklık markaları olarak öne çıkan iki ismi şimdi ise Android ve iPhone adları altında inceleyeceğiz:

Android İçin En İyi Bluetooth Kulaklık Önerisi Hangisi ?

Samsung Galaxy Buds Pro

Özellikle gürültü yalıtımı performansı ve su geçirmezliği (ki kendileri tamamen su geçirmezler) söz konusu olduğunda daha ucuz Galaxy Buds 2’ye göre daha üstün bir model. Buds 2’de olmayan bazı özelliklerin bu cihazda olduğunu görebilirsiniz, mesela, Samsung’un adı 360 Audio sanal kuşatma teknolojisi olan, Apple’un mekânsal ses özelliğine benzeyen özelliği. Her ne kadar 360 Audio şu an bazı belirli Galaxy aletleriyle çalışsa da, liste hala uzamakta.

Su geçirmezliği IPX7 olarak değerlendirilen – ki bu önceden dediğimiz gibi tamamen su geçirmez olarak adlandırılıyor – Samsung Galaxy Buds Pro, eğer kulaklarınıza güzel bir şekilde yerleşirse size mükemmel bir müzik festivali sunacaktır.

iPhone İçin En İyi Bluetooth Kulaklık Önerisi Hangisi ?

Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro’yu aslında en iyi kablosuz kulaklıklar listesine almak çok da zor değil. Sunduğu aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve suya dayanıklılığıyla o listeye kolaylıkla girebilecek kalitede bir cihaz. Üç farklı boyda üretilmiş kulaklık slikonları ise kulağınıza uygun bir kulaklık bulmanızı kolaylaştırabilir. Ses akışında kesintiye ve belirsizliğe izin vermeyen bu cihaz, dört-beş saat civarında aralıksız kullanım sunuyor.

Biz en iyi bluetooth kulaklık modelleri listemizi hazırlarken çok keyif aldık. Peki ya hangi bluetooth kulaklık önerisi tam size göre ? Sizce en iyi bluetooth kulaklık hangisi dersiniz ? Kullandığınız veya listeye eklememiz gerektiğine inandığınız bir model var mı ? Yorumlarda bizle paylaşarak sayfamıza destek olabilirsiniz. Yeni yazılarda görüşmek dileğiyle.