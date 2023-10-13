2026 yılına kadar OLED MacBook Pro Gelmeyebilir

Raporlar, OLED MacBook Pro‘nun en az 2026 yılına kadar, hatta üretime hazır olma ve maliyet gibi faktörler devreye girerse daha sonra bile satışa sunulamayabileceğini gösteriyor. Gecikmenin başlıca nedeni Apple’ın, Samsung’un 2026’nın ilk yarısında seri üretime geçmesi beklenen 8. nesil OLED ekranları kullanmaya olan ilgisi.

Apple başlangıçta Samsung ile işbirliği içinde bir OLED MacBook geliştirmeyi araştırmış ve potansiyel lansman tarihini 2025 olarak belirlemişti. Ancak, daha sonraki raporlar geliştirme zaman çizelgesinde gecikmeler olduğunu gösterdi. UBI Research’ün son raporu, Samsung’un özellikle dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve monitörler dahil olmak üzere BT ürünleri için 8. nesil bir OLED hattına yatırım yaptığını gösteriyor.

Samsung 2026’nın başlarında 8. nesil OLED ekranları seri üretme kapasitesine sahip olsa da, Apple’ın 2026’nın ikinci yarısında hatta 2027’de piyasaya sürülebilecek OLED MacBook Pro için nihai çıkış tarihlerini belirlemesi gerekecek.

Sekizinci nesil OLED ekranların üretime hazır olmasının yanı sıra maliyetlerle ilgili endişeler de var. Bu yeni OLED panellerin daha büyük alt tabakalar gerektirmesi bekleniyor ve bu paneller için kesin fiyatlandırma yapısı belirsizliğini koruyor. Apple’ın OLED MacBook Pro ile ilgili kararının azalan satışlardan da etkilenmesi mümkün.

MacBook Pro için olası gecikmeye rağmen, Apple hayranları OLED MacBook Air‘i daha erken görebilir. Ayrıca, LG Display ve BOE gibi diğer ekran üreticilerinin de 8. nesil OLED ekranlar geliştirmeyi planladıkları, ancak öncelikle yatırım fonlarını ve müşterileri güvence altına almaları gerektiği bildiriliyor.