Ana SayfaTeknoloji Haberleri2026 yılına kadar OLED MacBook Pro Gelmeyebilir

2026 yılına kadar OLED MacBook Pro Gelmeyebilir

2026'dan önce OLED MacBook Pro'nun bulunmadığını doğrulayan bir raporun hemen ardından gelen başka bir rapor, beklentileri altüst ediyor.

Ahmet Ekinler

-

Okuma Süresi: 1 dk.
10
Yeni Apple MacBook Pro, Wi-Fi 6E ile yakında tanıtılacak

Tesla’nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyeti azalıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrikli araç (EV) satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez 300.000 adedi...

Raporlar, OLED MacBook Pro‘nun en az 2026 yılına kadar, hatta üretime hazır olma ve maliyet gibi faktörler devreye girerse daha sonra bile satışa sunulamayabileceğini gösteriyor. Gecikmenin başlıca nedeni Apple’ın, Samsung’un 2026’nın ilk yarısında seri üretime geçmesi beklenen 8. nesil OLED ekranları kullanmaya olan ilgisi.

Apple başlangıçta Samsung ile işbirliği içinde bir OLED MacBook geliştirmeyi araştırmış ve potansiyel lansman tarihini 2025 olarak belirlemişti. Ancak, daha sonraki raporlar geliştirme zaman çizelgesinde gecikmeler olduğunu gösterdi. UBI Research’ün son raporu, Samsung’un özellikle dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve monitörler dahil olmak üzere BT ürünleri için 8. nesil bir OLED hattına yatırım yaptığını gösteriyor.

Samsung 2026’nın başlarında 8. nesil OLED ekranları seri üretme kapasitesine sahip olsa da, Apple’ın 2026’nın ikinci yarısında hatta 2027’de piyasaya sürülebilecek OLED MacBook Pro için nihai çıkış tarihlerini belirlemesi gerekecek.

Sekizinci nesil OLED ekranların üretime hazır olmasının yanı sıra maliyetlerle ilgili endişeler de var. Bu yeni OLED panellerin daha büyük alt tabakalar gerektirmesi bekleniyor ve bu paneller için kesin fiyatlandırma yapısı belirsizliğini koruyor. Apple’ın OLED MacBook Pro ile ilgili kararının azalan satışlardan da etkilenmesi mümkün.

MacBook Pro için olası gecikmeye rağmen, Apple hayranları OLED MacBook Air‘i daha erken görebilir. Ayrıca, LG Display ve BOE gibi diğer ekran üreticilerinin de 8. nesil OLED ekranlar geliştirmeyi planladıkları, ancak öncelikle yatırım fonlarını ve müşterileri güvence altına almaları gerektiği bildiriliyor.

Honor X9b’nin tasarım detayları belli oldu

Akıllı telefon markası Honor, X9b olarak adlandırılan Honor X9a'nın halefini duyurmaya hazırlanıyor. Cihazın tasarımının bir önizlemesi geçtiğimiz günlerde Honor'un...
Önceki İçerik
Tesla’nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyeti azalıyor
Sonraki İçerik
Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 15 Pro Max Detaylı Karşılaştırma
Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021