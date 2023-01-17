Yeni Apple MacBook Pro, Wi-Fi 6E ile yakında tanıtılacak

Bugün paylaşılan bir habere göre model numarası A2779 olan yeni bir Apple MacBook Pro modeli, Kanada Radyo Ekipman Listesi veritabanında göründü. Bu model yeni tanıtılması beklenen Apple’ın geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı MacBook Air’lerde kullanılan M2 yonga setlerinin Pro ve Max versiyonları ile donatılacak. Bu cihazlarda kullanılan Wi-Fi teknolojisi ise Wi-Fi 6E olarak planlanmış.

Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen en son iPad Pro modelleri, şu anda Wi-Fi 6E standardını destekleyen tek Apple cihazları olma ünvanını koruyor. Apple, yeni 14″ ve 16″ M2 Pro/M2 Max MacBook Pro modellerini bugün ilerleyen saatlerde bir basın açıklamasıyla duyurabilir.

Mevcut paylaşılan kaynaklara göre Wi-Fi 6E sertifikası dışında cihazların teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz aylarda başlayan söylentilere göre, 96 GB RAM’in yanı sıra maksimum 3,54 GHz’de çalışan yeni 12 çekirdekli M2 Pro yonga setinin bilgi işlem gücünü gösteren bir Geekbench listemiz var. Heyecanla Apple’ın yeni duyurularını takip edip sizlere anlık bilgi aktarmaya çalışacağız.