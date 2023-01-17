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Yeni Apple MacBook Pro, Wi-Fi 6E ile yakında tanıtılacak

Yeni Mac'lerin bu hafta duyurulabileceğine dair kanıtlar artıyor. Yükseltilmiş Wi-Fi hızlarına sahip, piyasaya sürülmemiş bir MacBook Pro, A2779 model numarasıyla Kanada Radyo Ekipman Listesi veritabanında ortaya çıktı. Birden fazla kaynağa göre yeni Mac donanımı bugün duyurulabilir.

Ahmet Ekinler

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Yeni Apple MacBook Pro, Wi-Fi 6E ile yakında tanıtılacak

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Bugün paylaşılan bir habere göre model numarası A2779 olan yeni bir Apple MacBook Pro modeli, Kanada Radyo Ekipman Listesi veritabanında göründü. Bu model yeni tanıtılması beklenen Apple’ın geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı MacBook Air’lerde kullanılan M2 yonga setlerinin Pro ve Max versiyonları ile donatılacak. Bu cihazlarda kullanılan Wi-Fi teknolojisi ise Wi-Fi 6E olarak planlanmış.

Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen en son iPad Pro modelleri, şu anda Wi-Fi 6E standardını destekleyen tek Apple cihazları olma ünvanını koruyor. Apple, yeni 14″ ve 16″ M2 Pro/M2 Max MacBook Pro modellerini bugün ilerleyen saatlerde bir basın açıklamasıyla duyurabilir.

Mevcut paylaşılan kaynaklara göre Wi-Fi 6E sertifikası dışında cihazların teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz aylarda başlayan söylentilere göre, 96 GB RAM’in yanı sıra maksimum 3,54 GHz’de çalışan yeni 12 çekirdekli M2 Pro yonga setinin bilgi işlem gücünü gösteren bir Geekbench listemiz var. Heyecanla Apple’ın yeni duyurularını takip edip sizlere anlık bilgi aktarmaya çalışacağız.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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