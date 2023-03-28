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27 İnç Red Magic 4K Oyun Monitörü Sahneye Çıkıyor!

Red Magic Oyun Monitörü, 16:9 oran, 4K çözünürlük ve 178 derece görüş açısına sahip 27 inç miniLED panele sahip. Ekran 10 bit renk desteğine ve HDR 1000 sertifikasına sahip.

İbrahim Özbek

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nubia 4k

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Geçen yaz tanıtılan nubia 4K Red Magic Oyun Monitörü nihayet küreselleşiyor. Bugün şirket uluslararası lansmanını duyurdu ve küresel fiyatlandırmasını açıkladı.

Şimdiye kadar Kuzey Amerika ve Malezya’nın şirketin ilk monitörünü alacağı doğrulandı, ancak kaçınılmaz olarak daha fazla ülke onlara katılacak. Bu ülkelerde birisi de Türkiye olacak gibi görünüyor.

Red Magic Oyun Monitörü, 16:9 oran, 4K çözünürlük ve 178 derece görüş açısına sahip 27 inç miniLED panele sahip. Ekran 10 bit renk desteğine ve HDR 1000 sertifikasına sahip. 650nit’in üzerinde normal ve 1300nit tepe parlaklığına sahip. Oyun özellikleri artı işareti, zamanlayıcı ve kare hızı sayacı ile ilgili yardımı içeriyor.

nubia 4k

Kare hızından bahsetmişken, monitör 160 Hz yenileme hızına kadar çıkıyor. Ekran saat yönünde veya saat yönünün tersine 90 derece döndürülebilir ve her yönde hareket bulanıklığını azaltan ve netliği artıran Hareketli Görüntü Tepki Süresi teknolojisine sahiptir.

Kuzey Amerika’da ön siparişler 3 Nisan’da başlayacak ve sevkiyatlar 6 Nisan’da yapılacak. Fiyat 869$ olarak belirlendi. Ülkemize geleceği ve gelirse hangi fiyat etiketinden satışa çıkacağı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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