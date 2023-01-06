3D Laptop Ekranı Mı? Yok Artık! CES 2023’te Tanıtıldı!

3D ekran mı dediğinizi duyar gibiyiz, CES 2023‘te bu 3D dizüstü bilgisayar ekranlarının iki demosunu gördük ve bu teknolojinin ne kadar sürükleyici olduğunu görünce tamamen şaşırdık.

Teknolojiye Spatial Vision adı verilir ve Dimenco adlı bir şirket tarafından tasarlanmış. Dizüstü bilgisayarın üst çerçevesindeki göz izleme kameralarını kullanan sistem, size özel mükemmel bir 3D görüntü oluşturmak için yüzünüzü tam olarak takip edebiliyor. Bu, kulaklık ve 3D gözlük olmadığı anlamına geliyor.

Açıkçası ekranın kalitesi, teknolojinin bu kadar çekici olmasının büyük bir nedeniydi. ProArt Studiobook 16, 120 Hz yenileme hızına sahip 3,2K OLED ekrana sahip, yani bu ortamlar ve 3B nesneler, doğrudan gözlerimin önüne getirildiğinde bile keskin ve pürüzsüzdü.

Daha gerçekçi animasyon ve çözünürlük, beyninizi gördüğünüz şeyin gerçek olduğu fikrine satma konusunda uzun bir yol kat ediyor – en azından bizim için öyle oldu.

Sanal gerçekliğin son derece hız kazandığı bir dünyada, bunun gibi 3D ekranların karma gerçeklik potansiyeli, özellikle bazı daha pratik kullanım durumları geliştirildiğinde, teknoloji için bizi gerçekten heyecanlandırıyor.