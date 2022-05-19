50 Saatlik Pil Ömrüne Sahip Kulaklık Satışa Çıktı!

Çinli aksesuar üreticisi iFlyTek, Çin’de iFLYBUDS Pro gerçek anlamda kablosuz kulaklıkları piyasaya sürdü. iFlyBUDS Pro, 2020’de piyasaya çıkan iFlyBUDS TWS kulaklıkların üst modeli olarak karşımıza çıkıyor.

iFlyBUDS Pro 2022

Günlük iş ve yaşamda insanlar genellikle ani ve önemli acil aramalar veya VoIP aramaları ile karşılaşıyor. Bu tür senaryolarda; telefonun kulaklıklı mikrofon setine bağlanması ve ardından çok hızlı olmayan uygulamayı açma adımları atılıyor.

Ancak iFLYBUDS Pro, Bluetooth aracılığıyla cep telefonuna hızlı bir şekilde bağlanmayı kolaylaştırıyor. Aramayı kaydetme ihtiyacı varsa, dokunmatik düğmeye 3 saniye basmanız yeterli. Çünkü telefon hemen kayıt durumuna giriyor.

Kayıt tamamlandıktan sonra kullanıcılar; verileri oynatılabilen mobil uygulamaya aktarabiliyor veya herhangi bir bilgi atlamadan kaydı metne dönüştürebiliyor. Kayıtlar, kulaklığın dahili flash belleğine kaydediliyor. Her kulaklık 4 saate kadar kayıt içeriği saklayabiliyor.

iFLYTEK, iFLYBUDS Pro’nun AI yeteneğini kapsamlı bir şekilde geliştirdi. Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Rusça, Fransızca ve İspanyolca dahil olmak üzere 7 dilde çeviriyi destekliyor.

Ayrıca, ister telefon kaydı ister canlı kayıt olsun; kayıt tamamlandıktan sonra AI, konuşmacıyı otomatik olarak konuşmacının ses izinin özelliklerine göre ayırt oluyor; sıralama işlemi sırasında toplantıdaki gereksiz ton parçacıklarını otomatik olarak filtreliyor ve Toplantıdan sonra bilgilerin düzenlenmesine yardımcı olmak için; anahtar paragrafları akıllıca işaretliyor.

Tasarım açısından, iFLYBUDS Pro; yalnızca basit değil aynı zamanda klasik bir titanyum uzay grisi renk uyumu kullanıyor. Hem kulaklıklar hem de şarj kutusu yüksek kaliteli dokularla dolu. Şarj kutusu, kullanıcıların tek elle çalışması için uygun olan kayar bir kapak tasarımına sahip.

Pil Ömrü ve Diğer Harika Özellikler

Kulaklık tam olarak şarj edildiğinde 10,5 saat müzik, 7 saat arama ve 5 saat kayıt ve yazıya dönüştürmeyi destekliyor. Pil ömrü, şarj kutusuyla 50 saate kadar müzik ve 35 saat görüşmeye kadar uzanıyor.

iFLYBUDS Pro ayrıca, 45dB’ye varan gürültü azaltma seviyesine ulaşan çevresel gürültü azaltma özelliğine sahip. Ayrıca, arama gürültülü bir ortamda yapıldığında bile diğer tarafın net bir şekilde duymasını sağlayan üç seviyeli mikrofon araması gürültü azaltmayı destekliyor.

Ses kalitesi açısından, iFLYBUDS Pro, 10 mm’lik büyük bir hareketli bobin ve daha dinamik müzik kurulumunu dinlemeye uygun; üç frekanslı dengeli ve belirgin düşük frekanslı bir Japon Toray peek kompozit diyafram kullanıyor.

Kulaklık, Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor ve cihazın aynı anda iki cihaza bağlanmasına izin veriyo. Kullanıcılar aynı anda hem iPhone hem de Android telefonlara, bir cep telefonu ve tablete, bir cep telefonuna ve bir bilgisayara bağlanıyor. Fiyata gelince, iFLYBUDS Pro, 133 dolar fiyat etiketine sahip.