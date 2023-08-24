500 Hz Ekran Tazeleme Hızına Sahip Monitör Tanıtıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Dell, 500 Hz ekran tazeleme hızına sahip oyun monitörünü oyunseverlere sundu.

Oyunseveler için monitörlerde en önemli özelliklerin başında ekran tazeleme hızı gelmektedir. Özellikle FPS temelli oyunlarda tazeleme hızı önemli bir yere sahiptir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ekran tazeleme hızları da zamanla gelişti. Alienware, dünyanın ilk 500 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan oyuncu monitörünü oyunseverlerin beğenisine sundu.

Dell, Alienware 500Hz oyun monitörünün NVIDIA odaklı versiyonunu ilk kez CES 2023’te sergilemiş ve cihaz inovasyon ödülünü kazanmıştı. AMD FreeSync Premium desteğine sahip model, 12 Eylül 2023’te satışa sunulacak. Yeni monitörün satış fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

,Tasarımsal olarak da harika bir model olan bu monitör, küçük bir altıgen taban ve geri çekilebilir kulaklık askısı ile tamamen oyunseverlerin konforu için tasarladı. Ayrıca oyunlardan önce modu değiştirmek istediğinizde bir kumanda sizlere eşlik ediyor.

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