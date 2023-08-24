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500 Hz Ekran Tazeleme Hızına Sahip Monitör Tanıtıldı!

Teknolojinin gelişmesiyle beraber ekran tazeleme hızları da zamanla gelişti. Alienware, dünyanın ilk 500 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan oyuncu monitörünü oyunseverlerin beğenisine sundu.

İbrahim Özbek

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dell monitör

Infinix Zero 30 5G Modeli Ortaya Çıktı!

Oyun odaklı popüler akıllı telefon Infinix, yeni modeli Zero 30 5G'yi tanıttı. Oyunseverlerin yeni göz...

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Dell, 500 Hz ekran tazeleme hızına sahip oyun monitörünü oyunseverlere sundu.

Oyunseveler için monitörlerde en önemli özelliklerin başında ekran tazeleme hızı gelmektedir. Özellikle FPS temelli oyunlarda tazeleme hızı önemli bir yere sahiptir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ekran tazeleme hızları da zamanla gelişti. Alienware, dünyanın ilk 500 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan oyuncu monitörünü oyunseverlerin beğenisine sundu.

Dell, Alienware 500Hz oyun monitörünün NVIDIA odaklı versiyonunu ilk kez CES 2023’te sergilemiş ve cihaz inovasyon ödülünü kazanmıştı. AMD FreeSync Premium desteğine sahip model, 12 Eylül 2023’te satışa sunulacak. Yeni monitörün satış fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

dell monitör

,Tasarımsal olarak da harika bir model olan bu monitör, küçük bir altıgen taban ve geri çekilebilir kulaklık askısı ile tamamen oyunseverlerin konforu için tasarladı. Ayrıca oyunlardan önce modu değiştirmek istediğinizde bir kumanda sizlere eşlik ediyor.

Infinix Zero 30 5G Modeli Ortaya Çıktı!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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