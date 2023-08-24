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Infinix Zero 30 5G Modeli Ortaya Çıktı!

Oyun odaklı popüler akıllı telefon Infinix, yeni modeli Zero 30 5G'yi tanıttı. Oyunseverlerin yeni göz bebeği olması beklenen Infinix Zero 30 5G, 21 GB RAM ile beraber geliyor.

İbrahim Özbek

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Infinex Zero 30 5G

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Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile oyun piyasası oldukça hareketli geçmekte bu oyunlar arasında adından oldukça...

Oyun odaklı popüler akıllı telefon Infinix, yeni modeli Zero 30 5G’yi tanıttı. Oyunseverlerin yeni göz bebeği olması beklenen Infinix Zero 30 5G, 21 GB RAM ile beraber geliyor.

Infinix markasının GT 10 Pro modeli kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve kısa zaman içerisinde oyunseverler tarafından büyük bir ilgi ile karşılaştı. Müşteri geri dönüşlerinden memnun olan marka daha fazla oyun odaklı akıllı telefon üretme konusunda kararlı.

Infinix Zero 30 5G, görünüşe göre odağını birinci sınıf bir kamera deneyimini uygun bir fiyat noktasına getirmeye çevirecek. Öyle ki 50 megapiksel ön kamera bu amacı gerçekleştirmedee büyük rol oynuyor. Öte yandan Infinix’in yeni göz bebeği 4K 60 fps video çekebilecek.

Infinex Zero 30 5G

Infinix Zero 30 5G modeli, 12 GB RAM ile beraber gelmesine karşı 9 GB genişletilebilir RAM ile toplamda 21 GB RAM’e sahip olabilecek. Bu RAM boyutu oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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