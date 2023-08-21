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Yeni bir Redmi telefon gelecek ay satışa çıkacak!

Yeni nesil Redmi Note'un önceki yıllarda olduğu gibi son çeyrekte piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bunun öncesinde de çeşitli kaynaklardan bu ürünleri duyuyoruz. Bunun yanısıra, IMEI veritabanında gizemli bir Redmi akıllı telefon tespit edildi.

Ayşen Sıla

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Yeni nesil Redmi Note’un önceki yıllarda olduğu gibi son çeyrekte piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bunun öncesinde de çeşitli kaynaklardan bu ürünleri duyuyoruz. Bunun yanısıra, IMEI veritabanında gizemli bir Redmi akıllı telefon tespit edildi.

Kaynağımıza göre bu bilinmeyen Redmi telefon aşağıdaki model numaralarını taşıyor.

  • 23090RA98G
  • 23090RA98I
  • 23090RA98C

Model numaralarındaki (G, I ve C) son karaktere göre, telefonun ‘Global’, ‘Hindistan’ ve ‘Çin’ gibi üç bölgesel çeşidi olacak.

Yani hemen hemen tüm pazarlarda satışa sunulacak. Ayrıca, ilk dört hane (2309), Eylül ayı kadar erken bir tarihte resmiyet kazanabileceğini gösteriyor.

Bu cihazın küresel modeli, iddia edilen bir Redmi Note 13 serisi akıllı telefonla birlikte daha önce EEC tarafından onaylanmıştı. Ne yazık ki, bu listelerin her ikisi de ürün hakkında hiçbir şey açıklamıyor. Yeni modeli sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakXiaomiui

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