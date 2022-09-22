7″ 1080p ekrana ve 12 saatten fazla pil ömrüne sahip Logitech G Cloud oyun taşınabilir bilgisayarı tanıtıldı

Nvidia RTX 40 serisi ekran kartlarının fiyatlarını gördünüz mü? Bir süreliğine bulut oyunlarına geçmek isteyebilirsiniz ve Logitech G‘de tam size göre bir şey var: tam olarak bu görev için tasarlanmış, Android destekli bir el bilgisayarı.

Logitech G Cloud gaming handheld yaklaşık 350$ fiyat etiketine sahip ve 18 Ekim’de piyasaya sürülecek. Cihaz aynı zamanda Amazon ABD listesinde görüldü, ancak ön siparişlerin fiyatı 300$ daha düşük olacak. Logitech G’nin sitesinden de alabilirsiniz.

Cihazın kendisine daha yakından bakalım. Görüntülerden de anlayabileceğiniz gibi, bulut akışı için Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce Now ile birlikte, konsolunuzdan ve PC’nizden yerel akış için Xbox uygulaması ve Steam Link’i kullanmak için tasarlanmıştır. Diğer akış hizmetlerini de, Android’de çalışan herhangi bir şeyi (örneğin, Google Stadia ve Amazon Luna) indirebilirsiniz.

Google Play Store dahil, ancak yerel oyun gerçekten G Cloud’un gücü değil – güzel ve verimli, ancak AAA oyun için uygun olmayan bir Snapdragon 720G tarafından destekleniyor. Yerel oyun oynamayı denemek istiyorsanız, daha gelişmiş oyunlar için sınırlayıcı olabilecek 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olduğunu bilmelisiniz. Ancak microSD kart ile depolama alanını genişletebilirsiniz.

Sharp 7″ 1080p ekran • Yüksek kaliteli kontrolörler • 12 saat uzun pil ömrü • Google Play Store’a erişim

Verimlilik önemli olsa da, bu el cihazı 12 saatten fazla pil ömrü (23.1Wh pil) vaat ediyor. USB-C üzerinden 2,5 saatte şarj oluyor. 3,5 mm kulaklık jakı, Bluetooth 5.1 ve stereo hoparlörler vardır, böylece ses istediğiniz gibi kullanılabilir.

Kart üzerinde 7” LCD ekran, 450 nit parlaklığa sahip keskin 1080p panel, çoklu dokunma desteği ve 60Hz yenileme hızı bulunuyor. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor – bulut akışı, HRR oyunları için pek uygun değil, ancak GeForce Now, örneğin 120 fps akışını zaten destekliyor. Yine de, 1080p çözünürlük, hem Switch’in hem de Steam Deck’in 720p sınıfı 60Hz ekranlara sahip olduğundan bu avuçiçi cihazla ilgili en iyi şey olabilir.

Elde taşınır cihaz, İnternet bağlantısı için Wi-Fi’ye güvenir. 720G, Wi-Fi 5’i (ac) destekler, fakat 6’yı (ax) desteklemez. Ayrıca, 4G veya 5G bağlantısı yoktur, Wi-Fi aralığında olmanız gerekir (720G zaten sadece 4G’yi destekler).

Logitech G Cloud’da sol ve sağ analog joystickler, L & R analog tetikleyiciler, iki tampon, bir D-pad ve A/B/X/Y düğmeleri bulunur. Kontroller yeniden eşlenebilir. Ayrıca cihazda dokunsal geri bildirim ve bir jiroskop var. Cihaz 463 gr ağırlığındadır. Karşılaştırma için, Steam Deck (7” 1,280 x 800px ekran) 669 gr, Nintendo Switch OLED (7”, 720p ekran) 398 gr (Joy-Cons ile).