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7 İnç Ekranlı Apple HomePod Yakında Satışa Çıkıyor!

Yeni HomePod gelecek senenin ilk yarısında satışa çıkacak. Şirketin diğer donanım ürünleriyle daha sıkı entegrasyon sağlamak için 7 inçlik bir ekran paneline sahip olması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Apple, bu yılın Ocak ayında ikinci nesil HomePod’u piyasaya sürdü. Yeni modelin ise ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyordu. Bilinen bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, Cupertino merkezli teknoloji şirketinin yeni bir akıllı hoparlör ve lansman takvimi hakkındaki planlarını açıkladı.

Kuo’ya göre Apple, yeni bir tasarıma sahip bir HomePod’u tanıtacak. Şirketin diğer donanım ürünleriyle daha sıkı entegrasyon sağlamak için 7 inçlik bir ekran paneline sahip olması bekleniyor.

Daha fazla işlevsellik barındıracak ve cihaz, yerleşik bir kamera aracılığıyla FaceTime özellikleri sunabilir. Bu aynı zamanda Apple’ın akıllı ev stratejisinde önemli bir değişime işaret edecek. Apple’ın mevcut HomePod’ları, üst kısımda sınırlı işlevselliğe sahip ve çoğunlukla bir durum göstergesi olarak kullanılan küçük dairesel ekranlara sahip.

Apple-HomePod

Kuo, Tianma Microelectronics‘in yeni nesil HomePod için ekran panellerinin tek tedarikçisi olacağını ekliyor. Her şey yolunda giderse, tedarikçi gelecekte iPad’ler için teşhir siparişleri de alabilir.

Piyasaya sürülmemiş Apple cihazları söz konusu olduğunda hem Kuo hem de Gurman güvenilirdir. Kuo, Apple’ın 2024’ün ilk yarısında ekranlı HomePod’u piyasaya sürebileceğini ekliyor. HomePod, Apple’ın ürün portföyündeki en öngörülemeyen cihaz olmayı da başardı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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