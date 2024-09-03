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Glowtime etkinliği heyecanla beklenirken Apple cephesinden yeni haberler geldi. Resmi bir açıklama yok ancak bazı kaynaklardan gelen sızıntılar, tanıtımda yeni cihazların olacağını söylüyor. Gelen duyumlara göre 9 Eylül’de Apple iPhone SE 4 ve iPad Mini 7’yi tanıtabilir. Bu haber Apple tutkunlarını oldukça heyecanlandırdı zira etkinlikte tanıtılacak ürünler arasında söz konusu cihazlar yoktu. İşte ayrıntılar…

9 Eylül’de Apple iPhone SE 4 ve iPad Mini 7’yi Tanıtabilir!

Apple 9 Eylül’de Glowtime etkinliği düzenleyerek başta iPhone 16 telefon serisi olmak üzere yeni cihazlarını tanıtacak. Bu bağlamda Apple akıllı saatleri, Airpods 4 kulaklıkları, AI teknolojisi gibi pek çok yenilik etkinlikte kullanıcıya sunulacak. Geçtiğimiz günlerle Apple Eylül etkinliği kapsamında lanse edilecek cihazları siz Cepkolik okurları ile paylaşmıştık. Göz atmak isterseniz aşağıdaki bağlantıdan ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz…

Apple Glowtime etkinliğinde tanıtılacak olan cihazlara buradan bakabilirsiniz.

Şimdi ise bu büyük etkinlikle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Apple’ın sürpriz bir şekilde uygun fiyatlı telefonu iPhone SE 4’ü ve mini tableti iPad Mini 7’yi de lanse edebilir. Yeni gelen haberlere göre iPhone SE 3 ve iPad mini 6 stokları son derece azaltılmış olarak görülmekte ve bu durumun söz konusu cihazların halef modellerinin geleceğine işaret ettiği söylenmekte.

iPhone SE 4 Özellikleri Nasıl Olacak?

iPhone SE 4 modeli Apple’ın uygun fiyatlı telefonu olarak bilinmekte ve bu cihazın 500 dolardan daha düşük bir fiyatla piyasaya sunulması bekleniyor. 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek olan OLED panel barındırmakta. A16 Bionic yonga seti ile gelmesi beklenen telefonun Face ID özelliğine ve 12 Megapiksellik bir arka kameraya sahip olacağı söylenmekte. Bunların yanı sıra iPhone SE 4 modelinin kablosuz şarj desteğinin de bulunması beklenmekte.

iPad mini 7 Özellikleri Nasıl Olacak?

9 Eylül’de tanıtılması beklenen iPad mini 7 özelliklerine baktığımızda ise cihazın mini serisinin pek çok niteliğini taşımayacağı söylenmekte. Gelen haberlere göre iPad mini 7 modeli işlemci kısmında M serisini kullanmayacak ve Apple Pencil Pro desteğine sahip olmayacak.

Ekran kısmında ise selef modeline göre bazı iyileştirmelerin bulunacağı söylenen Apple tabletin kamera özellikleri de daha iyi bir seviyeye çıkacak. Tablette Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E bağlantı özelliklerinin yer alması beklenmekte. Bununla birlikte iPad mini 7 ile daha net fotoğraflar ve videolar çekilebilecek.